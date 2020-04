La sconfitta interna contro la Torrese di mercoledì pomeriggio, la terza in dieci giornate, ha fatto suonare ulteriori campanelli d'allarme in casa Vastese. Subito dopo l'incontro sia il direttore sportivo Enzo Basler che l'allenatore Gianpietro Precali hanno presentato le dimissioni. La società però le ha respinte, invitando entrambi a rimanere al proprio posto per guidare la squadra in vista dei prossimi impegni di campionato e di coppa, in attesa della riapertura del mercato a fine novembre.

I dirigenti biancorossi hanno confermato la massima fiducia ai due, ribadendo che la squadra crea occasioni da gol ma soffre la mancanza di un attaccante in grado di segnare, sarà questo il primo obiettivo alla riapertura delle trattative invernali.

Non è ancora chiaro se alla base della scelta ci siano esclusivamente motivi tecnici, quindi legati esclusivamente ai risultati o anche altro. Il più deciso ad andare via sarebbe Basler, che si sarebbe assunto tutta la responsabilità della campagna acquisti, inclusi alcuni errori di valutazione dei singoli. Da capire cosa decideranno mister e ds, da questa stagione alla Vastese e che lavorano insieme da anni, se opteranno per scelte diverse separandosi professionalmente, oppure prenderanno la stessa decisione, in entrambi i casi verrà fatta di comune accordo. Non ci sarà nessuna novità nella giornata di oggi, la squadra non si allenerà, ogni decisione è dunque rinviata alla giornata di venerdì. Possibile che Precali e Basler si siano presi dell'ulteriore tempo per valutare il proprio futuro.

La Vastese attualmente occupa la dodicesima posizione nel campionato di Eccellenza abruzzese con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 9 gol fatti e 11 subiti. La distanza dalla zona play-out è di 2 punti, 9 dai play-off e 13 dal primo posto. La vittoria manca da cinque giornate, il gol da tre.