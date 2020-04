Si sono presentati spontaneamente oggi negli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Vasto due ventenni sansalvesi, ricercati da ieri per le indagini relative all'aggressione a martellate avvenuta in via Firenze nel centro storico di San Salvo. Un episodio che ieri mattina ha suscitato clamore in città e che presenta contorni ancora poco chiari.

I due giovani hanno nominato quale difensore di fiducia l'avvocato Aurora Mancini di Vasto. Sono indagati per reati plurimi ma le indagini sono tutt'ora in corso da parte della Stazione dei Carabinieri di San Salvo che ha il compito di accertare l'accaduto.

L'avvocato Mancini al momento non entra nel merito della vicenda, riservandosi ogni commento solo dopo aver incontrato i suoi assistiti, ma ritiene opportuno che "si tengano in debito conto le affermazioni del maggiore Vitiello dei Carabinieri di Vasto che tende a minimizzare la gravità dell'accaduto".

A destare stupore e preoccupazione "è il fatto che sul sito San Salvo.net siano comparsi vari commenti sull'accaduto, alcuni dei quali estremamente minacciosi, che fa presagire che una ondata di violenza e brutalità possa scuotere San Salvo. Tutti speriamo che i Carabinieri riescano ad arginarla giungendo prontamente alla fonte di queste allarmanti affermazioni".