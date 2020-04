Sabato 1 novembre a Casalbordino è in programma la 1° tappa di Coppa Abruzzo di ciclocross U.I.S.P. con partenza alle ore 10, in via Alcide De Gasperi.

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D Polisportiva Casalbike e Team Iachini con il patrocinio del Comune di Casalbordino. La Polisportiva riferisce che è cosa gradita la pre-iscrizione per motivi organizzativi, vige il regolamento U.I.S.P. La gara è aperta tutti gli Enti, è obbligatorio l’uso del casco rigido

Categorie: A1-A2-A3-A4-A5-A6, donne esordienti e allievi, costo iscrizione € 10,00. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria, pacco gara a tutti i partecipanti, ristoro a fine corsa.

Per informazioni

Bruno Fantini 333.8024294,

E-mail: brunofantini@live.it