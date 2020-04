Attimi di follia questa mattina nel centro storico di San Salvo. Qualche minuto dopo le nove di questa mattina, in un abitazione di via Firenze, c'è stata un'aggressione ai danni di tre operai impegnati in lavori di ristrutturazione. Secondo le prime testimonianze sembra che due persone siano entrate nell'abitazione dove gli operai stavano lavorando per aggredirli. Uno dei due, dopo aver preso a martellate arredi e infissi dell'appartamento, si è accanito contro i tre, dandosi poi alla fuga tra i vicoli del centro storico.

Immediata la richiesta di soccorsi, con l'ambulanza arrivata in via Firenze insieme a polizia municipale e carabinieri. Uno dei tre presentava evidenti ferite alla testa e sanguinava abbondantemente al momento di essere caricato in ambulanza. Anche per gli altri due operai si sono rese necessarie le cure mediche presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Stiamo indagando per ricostruire quanto accaduto", spiega il maggiore dei carabinieri Giancarlo Vitiello, che si sta recando sul posto per fare luce sull'episodio di violenza. I militari si sono messi sin da subito sulle tracce degli aggressori.

In serata si è avuta notizia delle condizioni di salute delle persone colpite. Secondo quanto riferito dal maggiore Vitiello le prognosi emesse dai sanitari del San Pio da Pietrelcina sono di lieve entità.