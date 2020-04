Secondo l'amministrazione comunale di Vasto, non ci sono irregolarità nel concorso per l'assegnazione dell'incarico triennale di direttore artistico del Teatro Rossetti. Il Comune, infatti, ritenendo "necessario tutelare l’operato del Comune di Vasto, mediante la costituzione nel giudizio avanti il Tar Abruzzo – sezione staccata di Pescara, opponendosi alle richieste ivi proposte da Bellafronte Raffaele", incarica il "dirigente del servizio avvocatura, affinché provveda alla nomina del legale che difenderà le ragioni dell'Ente". Questo è scritto nella delibera numero 314, con cui la Giunta municipale, nella seduta del 22 ottobre, ha deciso di opporsi al ricorso presentato dall'ex direttore artistico del Rossetti, Raffaele Bellafronte.

Il compositore vastese, nella sua istanza, chiede ai giudici amministrativi di annullare il bando di gara che ha portato la commissione esaminatrice a decretare vincitore Rocco Pugliese Eerola. Bellafronte ha, intanto ottenuto un decreto con cui il presidente della sezione pescarese del Tar, Michele Eliantonio, ha concesso la sospensiva, riammettendolo "con riserva" alla prova orale e congelando la nomina di Pugliese Eerola fino a quando, a novembre, il Tribunale amministrativo regionale non si pronuncerà sul merito della questione.

L'oggetto del contendere è la clausola inserita nel bando, che esclude dal concorso chi ha riportato condanne penali di ogni tipo, inclusa quella per ingiurie che grava su Bellafronte per un episodio pregresso. Gli avvocati del noto musicista vastese, Vittorio Emanuele Russo e Giuseppe Gileno, contestano questa regola perché, secondo loro, sarebbe più restrittiva delle norme contenute nella legge Severino, in base alla quale non si possono candidare alle selezioni pubbliche solo i condannati per reati contro la pubblica amministrazione.

Il Comune, dal canto suo, ritiene di aver agito nella piena legittimità, ampliando la tutela della legalità prevista dalla legge. Il Tar dirà chi ha ragione.