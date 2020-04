Lodevole iniziatova del Lions Club Vasto New Century. "Ancora una volta Dr Why ha fatto colpo! Il 26 ottobre scorso - spiegano i soci - il gioco a quiz dal vivo più seguito in Italia ha riunito gli amici del Lions Club Vasto New Century e tanti ospiti venuti anche da fuori città. Il gioco ha creato un clima allegro e spensierato assicurando a tutti i presenti un divertimento sano, reso ancora più coinvolgente dalla generosa e squisita ospitalità dell’Hotel Excelsior.

Il numero elevato di partecipanti, oltre 70, ha valorizzato la finalità dell’incontro-gioco che, come ha sottolineato il presidente Michele Celenza durante i saluti iniziali, si colloca in un progetto più ampio riguardante una raccolta fondi per l’acquisto di un cane guida da donare ad un non vedente.

A tale scopo hanno dato il loro determinante contributo, mediante la donazione di premi distribuiti durante la serata, le seguenti attività locali: Trattoria 21, Pizzeria Peste e Corna, Cantina Jasci & Marchesani, Ecoterm, Tartufi Profumino Srl, WEM SRL, G&G SRL, ASD Vastese Calcio 1902, Studio Cesaroni, geom. Giovanni Ierbs, Pannamore, Macron Store, Hedo', Ozone Center, Bar Alba, Caffè Commercio, Il Fornaccio, Centro Estetico Iris, Ina Assitalia.

E' stata infine molto apprezzata dai presenti la degustazione di ventricina e salumi tipici, gentilmente offerta dal salumificio “La Genuina” di Carunchio. A tutti il ringraziamento degli organizzatori".