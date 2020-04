La Vastese in casa contro la Torrese rimedia la terza sconfitta in campionato, arrivate tutte nelle ultime quattro giornate, la seconda consecutiva. Merito anche del portiere ospite Bruno che compie almeno tre prodezze che impediscono ai biancorossi di segnare. La squadra di Precali crea in avanti, ma quando arriva davanti alla porta si perde, confermando la necessità di una prima punta che la butti dentro. La vittoria manca da cinque giornate, il gol da tre (quattro con la coppa), nelle ultime gare di Eccellenza sono arrivati 2 pareggi e 3 sconfitte, 7 gol subiti e 3 fatti. La distanza dalla zona play-out è di 2 punti, 9 dai play-off e 13 dal primo posto. Numeri che fanno riflettere.

La partita. La Vastese riceve la Torrese terza in classifica e con il migliore attacco del torneo (21), che arriva dal pareggio di domenica in casa contro il Borrello. In avanti gli ospiti hanno bomber Pigliacelli autore di 7 reti e l'ex Napoli Capparella. Tra i biancorossi, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, torna D'Ambrosio a centrocampo nel 4-3-3 di Precali, Piscopo va in panchina, c'è ancora Dema in avanti con Soria e Stango, Maimone in tribuna. I padroni di casa, fermi a 11 punti per via dei troppi pareggi (5 su 10 partite), proveranno ad invertire la rotta. La Torrese ha perso una sola volta in questa stagione proprio all'Aragona contro il Vasto Marina.

Al secondo minuto c’è subito un’occasione per la Vastese, Bruno esce dai pali, arriva Dema che prende palla spalle alla porta e serve D'Adamo che da fuori area a porta vuota manda alto. Passano due minuti e ancora D'Adamo calcia fuori, al 6’ Soria impegna Bruno che para facilmente. All’11’ Torrese in avanti con una conclusione di Damizia, Leo è attento, al 15' su una conclusione pericolosa dalla distanza di Capretta, prodezza di Leo che devia in angolo. I padroni di casa si riversano nuovamente nella metà campo avversaria, al 23' D'Adamo mette in mezzo per Dema che davanti alla porta non riesce ad intercettare la sfera, due minuti dopo cross dalla destra di Soria per Stango che di testa è impreciso.

Al 28' lancio di Irmici in avanti per D'Adamo che tocca per Dema che di tacco serve di nuovo il centrocampista vastese che tira, Bruno blocca. Al 33' bella combinazione Dema-Stango che finisce fuori di poco. Al 35' la Vastese sostituisce D'Adamo ammonito e non al meglio con Bonuso. Al 37' punizione dal vertice destro dell'area di D'Ambrosio, la palla attraversa l'area, Corbo non ci arriva per poco. Un minuto dopo conclusione di D'Ambrosio, Bruno respinge. All'ultimo secondo del primo tempo Irmici serve involontariamente a centrocampo De Sanctis che si invola in contropiede, entra nell'area avversaria, Leo lo atterra ed è rigore, batte Pigliacelli che realizza. La Vastese ha occasioni ma non è cinica sotto porta, con maggiore cattiveria poteva essere in vantaggio.

La Vastese inizia la ripresa in avanti, al 47' Soria dalla sinistra mette al centro per Stango che non inquadra la porta. Al 50’ conclusione di Adorante, Leo para. Al 54' punizione dal limite di D'Ambrosio, Bruno neutralizza facilmente un tiro debole. Al 67' buona palla per Stango che in area non ci arriva. Nella seconda metà della ripresa sale in cattedra Bruno che al 71' compie una prodezza sulla conclusione potente ravvicinata di Soria, al 74' il portiere ospite si ripete opponendosi altre due volte, prima su Dema di testa servito da Stango da destra, poi ancora sull'attaccante albanese che conclude da due passi. All 84' una rovesciata di Pigliacelli si stampa sul palo. All'89' ancora Dema di testa, Bruno mette in angolo. Niente da fare per i biancorossi che restano a secco e più vicini alla zona play-out che a quella play-off.

Nel prossimo turno trasferta a Montorio, senza D’Adamo che era diffidato, è stato ammonito e ha subito un infortunio che lo terrà fuori un mese. La Vastese è chiamata ad una reazione immediata per non vedere sfumare un'altra stagione.

Clicca qui per la cronaca in diretta di Vastese-Torrese.





Tabellino

Vastese-Torrese 0-1 (0-1)

Reti: 46’ Pigliacelli (Torrese) su rigore

Vastese (4-3-3): Leo, Balzano, Napolitano (76’ Berardi), Spagnuolo (92’ Verna), Corbo, Irmici, D’Adamo (35’ Bonuso), D’Ambrosio, Dema, Stango, Soria. A disposizione Lafsahi, Piscopo, Mascolo, Salcuni. Allenatore Precali

Torrese (4-4-2): Bruno, Acciari, Di Marco, Adorante, Ianpieri, Melchiorre (49’ Forcellese), De Sanctis, Capretta, Pigliacelli, Capparella, Damizia (80’ Di Sante). A disposizione Del Sordo, Passamonti, Celommi, Morelli, Compagnoni. Allenatore Capitanio (Maiorani squalificato)

Arbitro: Federico Votta (Moliterno), assistenti: Andrea Consalvo (Lanciano), Francesco Di Marte (Teramo)

Ammoniti: D’Adamo (Vastese), Stango (Vastese), Adorante (Torrese), Spagnuolo (Vastese)

I risultati della 10° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Paterno 1-3

Alba Adriatica-Cupello 2-4

Avezzano-Renato Curi Angolana 3-4

Borrello-Pineto 0-3

Francavilla-Vasto Marina 1-0

Miglianico-Montorio 3-1

San Salvo-Capistrello 2-0

Sulmona-Martinsicuro 0-1

Vastese-Torrese 0-1

La classifica

Pineto 24

Torrese 21

Paterno 21

San Salvo 21

Francavilla 20

Avezzano 19

Martinsicuro 17

Renato Curi Angolana 14

Capistrello 13

Miglianico 13

Montorio 13

Vastese 11

Cupello 9

Borrello 9

Acqua&Sapone 9

Alba Adriatica 8

Vasto Marina 7

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 2 novembre, ore 14.30

Capistrello-Sulmona

Cupello-Borrello

Martinsicuro-Acqua&Sapone

Montorio-Vastese

Paterno-Francavilla

Pineto-San Salvo

Renato Curi Angolana-Alba Adriatica

Torrese-Avezzano

Vasto Marina-Miglianico