Allievi sperimentali, L'Aquila-Bacigalupo 2-0. In una delle trasferte più lunghe e difficili del campionato, gli allievi sperimentali della Bacigalupo perdono per 2-0 contro L'Aquila.

Dopo un primo tempo sottotono, gli ospiti hanno avuto una buona reazione nella ripresa, senza però riuscire a raddrizzare la gara. In un campionato in cui il fattore campo ha un ruolo fondamentale (considerando soprattutto le lunghe distanze da percorrere), i vastesi quindi vengono sconfitti per 2-0 dopo la vittoria all'esordio contro la Giovanile Chieti. Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Marsica.

I risultati del 2° turno del campionato sperimentale allievi: D'Annunzio Marina-Oratoriana 1-1, Francavilla-Magliano 1-4, Giovanile Chieti-River Casale 1-3, L'Aquila-Bacigalupo 2-0, Marsica-Poggio degli Ulivi mercoledì, Penne-San Gregorio mercoledì; riposa Virtus Vasto.

La classifica: Magliano e River Casale 6, Bacigalupo, L'Aquila, Poggio degli Ulivi e San Gregorio 3, D'Annunzio Marina, Marsica, Oratoriana e Virtus Vasto 1, Francavilla, Giovanile Chieti e Penne 0

Allievi regionali, Bacigalupo-Fossacesia 2-1. Successo in rimonta per gli allievi regionali della Bacigalupo che con grande fatica battono per 2-1 il Fossacesia.

Gara sbloccata al 27' da un gol dalla lunga distanza degli ospiti, a segno con Rocchi; poco dopo, al 33', i vastesi trovano il pareggio con un calcio di punizione di Marzocchetti, al primo centro stagionale.

Nella ripresa la Bacigalupo attacca a testa bassa ma, a parte un clamoroso palo colpito, non crea particolari occasioni; a un quarto d'ora dalla fine arriva comunque la rete della vittoria su calcio di rigore procurato da D'Alò e trasformato da Fiore. Il match termina così 2-1 per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive: anche oggi i vastesi hanno offerto una prova poco brillante, c'è molto da lavorare su una squadra che, escludendo la gara vinta con la D'Annunzio Marina e il primo tempo con il River Casale, in queste 7 giornate non si è espressa al meglio mostrando evidenti difficoltà.

Esser riusciti a tornare al successo è sicuramente positivo, ma se si vuole cercare di salire in classifica bisogna crescere sotto tutti i punti di vista. Il prossimo turno sarà un bel banco di prova per gli allievi regionali della Bacigalupo che saranno impegnati sul difficile campo della Giovanile Chieti.

Tabellino

Bacigalupo-Fossacesia 2-1 (1-1)

Reti: 27' Rocchi (F), 33' Marzocchetti (B), 65' Fiore su rigore (B)

Bacigalupo: Fabiano, D'Amario (Maccione), Berardi, D'Alò, Frangione, Di Casoli, Irace (Benvenga), Marzocchetti (Canosa), Natarelli (Galiè), Fiore, Fontana (Racciatti). All. Baiocco

Giovanissimi regionali, D'Annunzio Marina-Bacigalupo 2-1. Ottima prestazione per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 2-1 dalla D'Annunzio Marina: sconfitta immeritata per la squadra di mister Luigi Menna che esce a testa alta e con la consapevolezza che si è sulla strada giusta.

Due errori nel primo quarto d'ora mettono la gara in discesa per i pescaresi che si portano sul doppio vantaggio; i vastesi, dopo alcune occasioni sventate dal portiere locale, accorciano le distanze al 50' con un calcio di rigore trasformato da Lavacca. Nel finale un altro ottimo intervento del portiere locale nega il gol del pareggio a Nuozzi; la D'Annunzio Marina vince così 2-1 e si porta a quota 15 punti, a -1 dalla Bacigalupo che colleziona la prima sconfitta in campionato.

Come detto in precedenza è stata comunque una bella prova dei vastesi che non meritavano di perdere: nei prossimi 3 impegni contro Lauretum, Francavilla e Quattro Colli la squadra di mister Luigi Menna dovrà dare il massimo per ottenere bottino pieno.

Tabellino

D'Annunzio Marina-Bacigalupo 2-1 (2-0)

Reti: 7' Borrelli (D), 15' Catani (D), 50' Lavacca su rigore (B)

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Catalano), Cieri, Farina, Lavacca, Cipollone (Maroscia). All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. L'unico pareggio è quello nel big match tra il River Casale secondo e la capolista Poggio degli Ulivi; nelle altre gare la Caldora piega la D'Annunzio Marina e sale al terzo posto approfittando della prima sconfitta stagionale del Miglianico (0-3 con il Manoppello Arabona), vincono anche la Virtus Vasto, il Francavilla e la Bacigalupo che superano rispettivamente l'Acqua e Sapone, la Spal Lanciano e il Fossacesia. Da segnalare infine i primi successi in campionato dello Sporting Casoli che si aggiudica per 2-1 la sfida con la Giovanile Chieti e del Ripa che regola con un secco 4-2 il Lauretum.

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 19, River Casale 17, Caldora 16, Miglianico e Virtus Vasto 14, Francavilla 13, Bacigalupo 12, D'Annunzio Marina 11, Giovanile Chieti 10, Manoppello Arabona 8, Fossacesia 7, Sporting Casoli 5, Acqua e Sapone e Ripa 4, Spal Lanciano 3, Lauretum 1

Giovanissimi girone B. Delfini Biancazzurri inarrestabili: con il successo sui Quattro Colli sono da soli in vetta alla classifica davanti alla Virtus Vasto, sconfitta per 3-2 dal Poggio degli Ulivi e agganciata dal River Casale (1-0 sul Fossacesia). Tutto riaperto nella lotta per i primi 5 posti: la D'Annunzio Marina, la Giovanile Chieti e il Lauretum battono la Bacigalupo, la Gladius e l'Atletico Montesilvano e rientrano nella mischia; torna al successo il Manoppello Arabona (3-1 sulla Caldora), prima affermazione stagionale invece per il Francavilla che rifila 5 reti al Penne.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 21, River Casale e Virtus Vasto 18, Bacigalupo 16, D'Annunzio Marina e Poggio degli Ulivi 15, Giovanile Chieti e Lauretum 12, Fossacesia 10, Manoppello Arabona 9, Caldora 7, Francavilla 5, Gladius 3, Atletico Montesilvano e Quattro Colli 1, Penne 0

Loris Napoletano