La difesa chiede "la revoca della misura cautelare", dichiara l'avvocato Giovanni Cerella, legale delle due persone arrestate a Vasto dalla polizia nel blitz eseguito dagli agenti del vice questore Alessandro Di Blasio venerdì scorso in un'abitazione di via Martiri della Violenza.

La difesa ha presentato istanza in cui chiede al gip, Anna Rosa Capuozzo, la scarcerazione per Donatella e Rocco Bevilacqua, che si trovano rispettivamente nel carcere femminile di Chieti e nella casa circondariale di Vasto.

"Attendiamo - dice Cerella - l'esito degli esami di laboratorio, eseguiti a Pescara dai periti, sulla quantità di principio attivo contenuta nelle sostanze stupefacenti sequestrate dagli investigatori". Nella perquisizione personale e domiciliare, i polziotti del Commissariato di via Bachelet avevano trovato complessivamente 500 grammi di eroina e cocaina, nascosta negli slip degli indagati e in un'armadietto in cui erano custoditi i detersivi sul balcone di casa.