Una bella partita quella andata in scena al palasport di Camerano. Inizio della partita la squadra di Vasto non lucida, contratta e confusionaria e finisce con l'andare sotto di sei reti (8-2) alla metà del primo tempo, recuperando poi però già lo svantaggio nel primo tempo totalizzando un parziale di 15-15.

Il secondo tempo è senza storia, Camerano non riesce ad impostare il proprio gioco, la squadra di casa diventa nervosa e confusionaria, complice la stanchezza, invece i vastesi conducono la partita fino alla fine della partita, grazie alla perseveranza e alla voglia di vincere, complice anche ad una grande prova di Nicolas Ruffilli, capocannoniere della squadra vastese con 8 reti.

Buon esordio di Fabio Masci, Robert Boros e soprattutto Giuseppe Belfiore, quest'ultimo realizzatore di 3 reti.

Finale Partita:

APD H.C. Camerano - Pallamano Vasto: 23 - 33

Pallamano Vasto:

Bozzelli G., Gaggini A., Bevilacqua D., Bevilacqua C. (k) (5), Ruffilli N. (8), Rosati I.(7), Di Casoli A. (6), Verardi L. (2), Murgui S. (2), Belfiore G. (3), Masci F., Mangano G., Arditelli F., Boros R.. All. Bevilacqua Michele

La Pallamano Vasto tornerà in campo il 1 novembre per l’acceso derby con il Guardiagrele, nel palasport dei Salesiani a Vasto. La società invita i tifosi tutti a sostenere la squadra in questa difficile partita.