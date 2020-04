"Questa strada è stata trasformata in un orinatoio". Scoppia la protesta in vico Raffaello, una delle stradine più stette del centro storico di Vasto, che di sera, specie nei fine settimana, diventa una latrina.

Si lamentano i residenti, che spesso devono fare lo slalom tra i rivoli maleodoranti per rientrare in casa, i fruitori della Società operaia di mutuo soccorso, ma anche coloro che su Vico Raffaello hanno le finestre laterali delle loro abitazioni.

"Il sabato sera - raccontano - questo vicolo diventa un bagno pubblico. E' ora che qualcuno venga a controllare, multando chi fa i suoi bisogni per terra, invece di utilizzare i servizi igienici di via Porta Palazzo" e chiedono che lungo la stradina il Comune installi almeno una telecamera della futura videosorveglianza come deterrente per i maleducati.