"Un ripetitore telefonico proprio di fronte la scuola elementare Luigi Martella, in via Bachelet a Vasto. A stabilire la sua installazione, è la delibera di Giunta Comunale numero 291 del 3 ottobre 2014 , in cui si legge che l'antenna “dovrà essere ubicata presso il Tribunale in Via Bachelet". Lo rivela Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in Movimento, l'associazione che raggruppa i giovani del centrodestra vastese. Di Michele Marisi ha presentato una diffida stragiudiziale.