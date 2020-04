Inizio di stagione molto positivo per la Pro Vasto femminile che, nella seconda giornata di Coppa Abruzzo, batte il Lanciano e supera agevolmente il primo turno giocato con la formula del triangolare. Un buon viatico per l’inizio del campionato che, domenica prossima, vedrà la squadra vastese ospitare l’Olimpia Femminile al campo sportivo Ezio Pepe (probabile un posticipo dell’orario alle 18).

La cronaca. Parte subito bene la squadra allenata da Di Martino (oggi non in panchina) e Migliaccio. Al pronti-via è Martina Di Viesti a provare la prima conclusione a rete, che però finisce alta. Spinge la Pro Vasto, in cerca del gol. Ci provano ancora Di Viesti, con un tiro in corsa, e poi Di Foglio con una sortita sulla destra. All’8’ Mazzatenta prova a sorprendere di testa il portiere avversario che però riesce a parare. Al 25’ si fa vedere il Lanciano. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo una giocatrice frentana colpisce di testa, sembra un gol fatto ma Luana Pavan si avventa sulla sfera e para a terra. Cinque minuti più tardi è Mazzatenta ad avere una ghiotta occasione, a pochi passi dalla porta tira ma scheggia la traversa. Al 38’ l’episodio che accende la partita. Una disattenzione difensiva della Pro Vasto lancia la veloce Pica verso la porta avversaria e a nulla serve l’uscita di Pavan. Il capitano del Lanciano segna l’1-0 con cui si va al riposo.

Al rientro in campo la formazione di casa è intenzionata a raddrizzare le sorti dell’incontro. Al 12’ è Campofredano a sfruttare una palla recuperata dall’asse Mazzatenta-Di Viesti e calciare a rete. Uno pari e partita che cambia volto. Al 15’ Mazzatenta lanciata a rete supera il portiere avversario con un pallonetto ma il suo tiro finisce a lato di un soffio. È solo il preludio al gol che arriva un minuto più tardi, quando la numero 11 della Pro Vasto colpisce di testa in tuffo una palla arrivata in area da calcio d’angolo e porta in vantaggio la sua squadra. Mister Valerio prova a mischiare le carte con i cambi, ma è ancora la formazione in maglia gialla a trovare la rete, ancora con Campofredano. Al 24’ l’attaccante vastese viene lanciata in profondità ed anticipa il portiere avversario siglando il 3-1. Partita virtualmente chiusa, anche perchè la retroguardia vastese guidata da capitan Tumini chiude ogni spazio alle attaccanti lancianesi. In evidenza, nel corso del match, anche la neo arrivata Giuliani. Finisce 3-1 con la Pro Vasto che supera il turno a punteggio pieno.

Pro Vasto Femminile - Lanciano 3-1 (38’ Pica [L], 12’ st Campofredano, 16’ st Mazzatenta, 24’ st Campofredano)

Pro Vasto Femminile: Pavan, Napolitano (36’ st Di Francesco N.), Vitelli, Smerilli, Giuliani, Tumini, Di Francesco D., Di Foglio (38’ st Antonellini),Tiberio (37’ Campofredano - 32’st Silvestri), Di Viesti, Mazzatenta. Panchina: Ferretti, Cerbino, Bassani.

Lanciano Femminile: Conti, Maisano (18’ st Giancristofaro), Pica, Appezzato (25’ st Vago), Russo, Paolucci (19’ st Corviettero), Caravaggio, Messina, Angelucci, Veratti (26’ st D’Ovidio), Conese. Panchina: Lagana Allenatore: Valerio