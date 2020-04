Milleniumcoop è una ditta di San Salvo che si occupa dal 2000 di bonifica e rimozione di materiale che contiene amianto, noto anche come eternit, in passato utilizzato con molta frequenza nelle costruzioni, ma dal 1992 considerato pericoloso. Un team composto da 15 persone, specializzate in questo genere di operazioni che non tutti possono eseguire senza la necessaria e obbligatoria formazione, opera in tutta Italia.

Come lavora Milleniumcoop? Una volta individuato il rifiuto viene eseguito prima un certificato di analisi prelevandone un pezzo, in seguito si procede a classificarlo con ubicazione, dati del proprietario, ditta committente, tipo di edificio e di materiale. Prima di trattare l'amianto viene utilizzato un prodotto incapsulante per non fare alzare le polveri in esso contenuto. Una volta rimosso ed etichettato, si porta nei luoghi attrezzati per lo smaltimento, delle discariche esclusivamente riservate all’eternit.

Fondamentale è il parere dell'Asl, dipartimento di prevenzione, servizio igiene ambientale e medicina del lavoro, che prima esegue una verifica ed entro 30 giorni comunica che i lavori possono iniziare. In mancanza della necessaria autorizzazione non è possibile cominciare le operazioni di bonifica e rimozione di materiale che contiene eternit.

Professionalità e formazione con corsi specifici. A parole sembra facile, ma in questo genere di operazioni, considerata la pericolosità del materiale non ci si improvvisa, infatti non tutte le aziende possono e sono autorizzate a eseguire lavori di questo tipo. E' necessario essere esperti perchè può essere nocivo oltre che difficile. Le fibre di amianto sono talmente sottili che non si notano in superficie. Per intervenire la ditta deve essere autorizzata e il personale, come quello di Milleniumcoop, deve avere una specifica formazione, altrimenti nessuno può bonificare e rimuovere l'amianto.

Il corso di formazione professionale si svolge in un centro di formazione permanente per la prevenzione, al termine del periodo di studi si è abilitati all’esercizio delle attività di bonifica degli edifici e dei siti contenenti amianto e alla rimozione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Massima sicurezza nelle operazioni. Milleniumcoop opera nella massima sicurezza. I dipendenti durante i lavori indossano delle speciali tute con maschere ed elmetti e in ogni sito è presente un'unità di decontaminazione. Dopo il lavoro i dipendenti entrano al suo interno e vengono decontaminati per evitare così ogni genere di rischio e contagio.

Per ulteriori informazioni:

Milleniumcoop

Via Francesco Paolo Tosti 2/A,

San Salvo (Chieti)

Telefono 335.374501

Fax 0873.346351

email:milleniumcoop@yahoo.it

Informazione pubblicitaria