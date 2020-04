Buona la prima per i ragazzi della pallavolo Bts Group San Salvo che nella trasferta di sabato pomeriggio e nel primo appuntamento stagionale si sono imposti con un 3-1 contro la formazione di casa, il Pescara 3. Un buon inizio di stagione per l’allenatore Di Cesare ed i suoi atleti.

La Partita. Le due formazioni scendono in campo schierato il proprio miglior sestetto: Pescara 3 si affida a Caporicci, Mastrocola, Niro, Mosca, Iannaro e Grilli. La Bts Group invece schiera De Felice, Turtora, Basilico, Colamarino, Bozzella, Di Virgilio. Partono male gli ospiti (4-2) e Pescara si fa subito avanti, grazie soprattutto agli errori in battuta degli avversari. Nonostante questo, De Felice e compagni riescono ad avvicinarsi (18-15) ma i troppi falli commessi a rete e non, permettono ai pescaresi di chiudere avanti e conquistare il primo set (25-23).

La partita del San Salvo ha praticamente inizio dal secondo set in poi, quando i bianconeri riescono a costruire un buon gioco ed essere aggressivi in attacco. A farne le spese sono i casalinghi che chiudono in svantaggio (22-25). Dopo aver pareggiato i conti, nel terzo set gli ospiti non frenano e riescono ad allungare sino al 17-4 (massimo vantaggio) per poi conquistare la terza frazione (15-25). Mister Di Cesare trova lo spazio per far esordire in campo i giovanissimi Lauditi, Celauro e Di Casoli. Il quarto atto della partita è caratterizzato da una lunga serie di ‘botta e risposta’ dal quale esce vittoriosa ancora una volta la squadra sansalvese che può così esultare per la prima vittoria in stagione, al primo appuntamento e in trasferta.

Grande prova dei ragazzi della Bts Group contro una formazione con elementi validi e giocatori di esperienza con alle spalle un passato in categorie superiori. Soddisfatti sia i giocatori che l’allenatore. Ora non resta che pensare a domenica prossima, quando in casa del San Salvo arriverà il Teramo Volley.