Giornata dedicata alla fiera delle bancarelle a Vasto. L'area attorno a via Giulio Cesare, sin dalle prime ore del mattino, verrà pacificamente invasa dalle decine di ambulanti provenienti da tutto il centro-sud Italia per la 28ª edizione del Trofeo Bancarella. L'appuntamento è organizzato da Apam e Fiva Confcommercio, con la regia di Ottaviano Semerano, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Come da tradizione, verso le 12.30, nei pressi del piazzale a lui intitolato verranno consegnati i premi intitolati alla memoria di Francesco Smargiassi, storico presidente di Confcommercio Chieti. Saranno premiati l'ambulante che arriva da più lontano e quello che si presenterà in modo particolarmente originale, o per la tipologia merceologica o per l'allestimento. Nel 2013 questo premio è andato a Nicola Rigatti, commerciante di profumi, mentre a percorrere il maggior numero di chilometri era stato Gennaro Esposito, venditore di scarpe di Napoli.

Fino al calare della sera, e meteo permettendo, anche se le previsioni sembrano scongiurare il rischio pioggia, saranno migliaia le persone che riempiranno le strade per osservare e fare acquisti.