Come accade ogni anno in questo periodo, l’ultimo weekend di ottobre, la città di Vasto apre le porte (o meglio le strade) al Trofeo Bancarella, giunto ormai alla sua 28esima edizione. Malgrado l’allerta tempo, grande partecipazione all’appuntamento organizzato da Apam e Fiva Confcommercio - con la regia di Ottaviano Semerano - e promosso dall’amministrazione comunale.

Tante le persone giunte nei pressi di via Giulio Cesare per passeggiare tra i tanti prodotti e i vari ambulanti provenienti da tutto il centro-sud italia. La giornata, inizia dalle prime ore del mattino, è proseguita con la premiazione per la bancarella più bella e per quella venuta da più lontano (Premio Francesco Smargiassi, dedicato alla memoria dello storico presidente di Confcommercio Chieti).

Per il primo premio, a vincere è stata Katarzyna Ostalecka, alla quale è stata consegnata la coppa, alla presenza dell’assessore al commercio, mercati e agricoltura Lina Marchesani, del presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Forte, e del consigliere regionale Mario Olivieri.

A vincere il Premio Francesco Smargiassi per la bancarella venuta da più lontano è stato Fabio Contegiacomo - proveniente da Putignano a Mare in Puglia- e anche a lui è stato assegnato il trofeo. La lunga giornata poi è proseguita sino al calare della sera e, grazie alle condizioni atmosferiche positive, i presenti hanno potuto godersi la lunga passeggiata e fare acquisti.