Quarta giornata nel girone D del campionato di serie B e la BCC Vasto Basket ospita in casa la Romano Group Venafro. Una domenica pomeriggio davvero amara per Di Salvatore ed i suoi ragazzi: dopo un tempo supplementare i biancorossi escono sconfitti 67-79 e nei minuti finali grande nervosismo e frustrazione negli occhi della squadra del presidente Giancarlo Spadaccini.

La cronaca. L’arbitro alza la palla a due ed il match ha inizio con un canestro facile di Lovatti da sotto il canestro. Subito la risposta dei casalinghi con Dipierro dai tre punti. Venafro è più incisivo nei primi quattro minuti ed i vastesi sembrano subire i centimetri avversari (5-7). Di Salvatore, dopo l’errore al tiro di Martelli e due possessi non giocati nei migliori dei modi, si trova costretto a richiamare i suoi con un timeout. Dai sessanta secondi esce galvanizzato Lagioia che riceve, si arresta a due tempi, tira e realizza la tripla del vantaggio (8-7). Il giocatore biancorosso si ripete nel successivo possesso, sempre dai tre punti (11-9). Poi è Mirone a realizzare quattro punti consecutivi, prima utilizzando alla perfezione il piede perno e successivamente subisce fallo, va in lunetta e fa due su due (15-11). Con la tripla di Minchella Venafro sigla il vantaggio (15-17). Dall’altra parte Mirone attacca in arresto e tiro Corrall, realizzando da due (17-17). Nell’ultimo possesso Ferraro lotta a rimbalzo, lo conquista e appoggia per il 17-19 e la prima frazione termina così.

Il secondo periodo si apre con un canestro di Coral sul pick and roll giocato magistralmente dagli ospiti. Per fortuna Mirone sembra essere inarrestabile e trova ancora un canestro che vale due punti, attaccando in arresto e tiro in allontanamento. I ritmi di gioco si alzano, così come l’intensità offensiva di entrambe le squadre. In lunetta Durini porta sul meno due i suoi (21-23), mentre spreca successivamente scegliendo di forzare la penetrazione e trovando le braccia di Ferraro. È con il canestro di Luca Di Tizio che i vastesi pareggiano i conti (23-23). Problemi di falli per il play Durini che è costretto a lasciare il posto al compagno di squadra Antonini. Qualche minuto di riposo anche per Mirone, vero protagonista delle prime battute tra le fila della Vasto basket. Due minuti senza un canestro e risultato invariato sino a quando Martelli, prima vola in contropiede e realizza, poi si alza da tre e per lui solo rete (28-23). Non contento riceverà un fallo di sfondamento, regalando ai suoi un possesso in più a proprio favore. Positiva l’asse Di Tizio-Cordici, il primo regala l’assist per due punti facili al giovane pivot siciliano (30-26). Venafro non sta di certo a guardare e, cercando di imporre la propria fisicità, trova quattro punti consecutivi grazie all’intesa Lovati-Ferraro(30-30). Si va al riposo lungo sul tentativo finale fallito da Lagioia e con gli ospiti in vantaggio 30-33.

Si ritorna sul parquet e la Bcc Vasto basket mette a segno un parziale di otto a zero grazie a due triple di Lagioia e al due su due in lunetta di Vincenzo Dipierro. Il blackout degli ospiti termina con i due punti dalle ‘sue parti’ di Corrall (38-35). Con la tripla di Luca Di Tizio i biancorossi allungano sul più sei (massimo vantaggio sino a quel momento) e coach Mascio chiama timeout. Brutte notizie per Vasto: Lagioia commette il suo terzo fallo personale e coach Di Salvatore lo mette in panca. Passano i minuti e gli ospiti si portano sul meno tre con la tripla di Moretti (45-42) a due minuti dal termine del periodo. Entrambe le squadre non si risparmiano e c’è grande lotta a rimbalzo. Sul tentativo dai tre punti di Dipierro non realizzato, termina il terzo atto del match con il risultato di 47-42.

Ultimo periodo che, nei primi due minuti e mezzo, è privo di realizzazioni. Con la tripla di Moretti gli ospiti si avvicinano e poi pareggiano i conti in lunetta con Ferraro (47-47). Grande fair play di Lagioia che ammette di aver toccato per ultimo la palla prima che uscisse ed il possesso- anticipatamente segnalato dagli arbitri a favore dei biancorossi- torna agli avversari. Coach Di Salvatore chiama timeout per dare una scossa alla squadra. Quello che chiede ai suoi è di tornare a cercare il contropiede e di gestire con più calma i possessi con la difesa schierata. Ma è Venafro a trovare la via del canestro dopo il break con Corrall che usa il polso appoggiando i due punti spalle a canestro. Martelli dall’altra parte prima perde palla, ma poi si butta e la recupera, andando a schiacciare a tu per tu con il canestro (51-49). Ancora una volta è Moretti a dar fastidio e non poco a Ierbs e compagni, realizzando la tripla che fa tornare in vantaggio i molisani (53-54). Ma poi ci pensa Lagioia in contropiede a riportare avanti la Vasto basket (57-54). Più il tempo passa e più la palla pesa. Ultimi tre minuti della partita e Mirone torna a far esultare il pubblico del Pala Bcc realizzando in reverse da due, subendo fallo, anche se poi in lunetta non concretizza il potenziale gioco da tre punti (59-55). La partita è apertissima e ad un minuto e cinquantaquattro dalla fine coach Mascio chiama timeout. Più che dubbia la mancata segnalazione degli arbitri su un chiaro fallo di sfondamento ai danni di Lagioia. Gli ospiti trovano la tripla con Moretti (61-62). Nell’ultimo possesso accade di tutto: in contropiede Vasto non riesce ad insaccare il canestro della vittoria, il rimbalzo è comunque dei casalinghi che anche stavolta non trovano la via del canestro e scadono i ventiquattro secondi (62-62). A otto secondi dalla fine l’ultima palla è nelle mani degli ospiti che decidono di penetrare, ma Mirone spegne le speranze di Tamburini con una stoppata che vale molto più di un canestro. Così come era accaduto nel primo match casalingo dei vastesi, si va all’Overtime.

Overtime. Venafro riesce ad andare a canestro (62-66) mentre i vastesi sprecano in più di un’occasione, oltre allo zero su due in lunetta di Mirone. Per fortuna Lagioia ha la mano calda ed il sangue freddo e dai tre punti accorcia le distanze (65-68). È dello stesso avviso però Lovatti (56-71). Un finale di partita negativo nelle scelte e nella gestione offensiva per i vastesi, mentre Lovatti e compagni allungano il proprio vantaggio. Le ultime battute sono la fotocopia di quanto era accaduto contro Bisceglie due settimane fa: un’intera partita giocata con la testa e con il cuore, terminata non nei migliori dei modi. La Bcc Vasto basket cede il passo ai molisani tra gli sguardi increduli del proprio pubblico. Il parziale del tempo supplementare parla chiaro (5-17). Al PalaBcc finisce 67-79.

BCC Vasto Basket - Romano Group Venafro 67-79

BCC Vasto Basket: Dipierro 10, Antonini, Menna ne, Ierbs, Cordici 2, Lagioia 21, Martelli 9, Di Tizio 7, Durini 6, Mirone 12. Coach: Sandro Di Salvatore

Romano Group Venafro: Corrall 27, Montanano, Moretti 15, Minchella 3, Ferraro 11, Tamburini 2, Cardarelli, Lovatti 17, Petrazzuoli 4, Scafaro Coach: Mascio Arturo

Parziali: 1. 17-19 , 2. 13-14 , 3. 17-9 , 4. 15-20, OT.5-17

arbitri: Gianluca Cassiano di Roma e Mirko Picchi di Ferentino (FR)