Da piccolo seguiva i Pro Vasto-Chieti in curva D'Avalos, lo aveva detto da tempo: "Se potessi scegliere una squadra contro la quale segnare, anche solo un gol in tutta la stagione, vorrei farlo al Chieti", detto e fatto. Cristian Stivaletta, 19enne centrocampista titolare fisso del San Nicolò in Serie D, ha realizzato oggi, nell'ottava giornata di campionato, le prime due reti nella categoria in cui ha debuttato quest'anno e lo ha fatto proprio contro il Chieti, allo stadio Angelini. In mancanza della Vastese ci ha pensato un vastese a dare un dispiacere, anzi due, ai rivali storici del Chieti.

I neroverdi passano in vantaggio al 40' con Esposito, Stivaletta pareggia due minuti dopo. Nella ripresa è ancora lui a metterla dentro e a portare i suoi in vantaggio e al 64' Bisegna su rigore firma la terza rete ospite. La partita però non è finita, i padroni di casa accorciano al 69' con Di Pietro e riescono a pareggiare all'80 con Vano.

Da vastese, nonostante il risultato e il vantaggio non mantenuto fino al termine dell'incontro, resta una bella soddisfazione per Stivaletta aver firmato il tabellino contro il Chieti, storico rivale della Vastese, squadra per la quale il giovane centrocampista cresciuto nel Vasto Marina, ha sempre avuto simpatia. Un pareggio che consente ai teramani di mister Epifani di occupare l'ottavo posto in classifica con 12 punti.

Felicissimo Stivaletta per la doppietta in una giornata che non dimenticherà mai: "Sono contentissimo per questi gol - dichiara il centrocampista a Zonalocale - ci tenevo a sbloccarmi ed è ancora più bello averlo fatto all'Angelini contro il Chieti, per un vastese è il massimo. Peccato per non essere riusciti a vincere la gara".