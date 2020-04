Seconda vittoria nel campionato di serie D per la Vastese Calcio a 5. Sul campo dell'Archi Perano i biancorossi sono protagonisti di una clamorosa rimonta quando ormai la sconfitta sembrava irrimediabile. Uomo del match è il bomber Sante Mileno, autore di tutte e 6 le reti dei vastesi. La formazione guidata da Giampaolo Porfirio era priva di due pedine importanti come lo squalificato portiere Sputore, sostituito da Leonardo Comparozzi e di Manuel Cocchini.

La gara si era messa subito bene, impostata con un pressing alto che ha fruttato la rete del vantaggio con Mileno, abile a sfruttare un'imbucata centrale. Scafetta e compagni hanno avuto qualche altra occasione ma i padroni di casa, con i vastesi temporaneamente in inferiorità numerica per un malore (per fortuna passeggero) di Romagnoli, sono riusciti a pareggiare su azione da calcio d'angolo. Arriva poi il blackout della Vastese, che subisce altre due reti e va al riposo sotto per 3-1.

Al rientro in campo sono ancora i padroni di casa ad andare in gol, per due volte, nel giro di 5 minuti. Sul 5-1, a soli 15 minuti dalla fine, la gara sembra compromessa. Ma a quel punto la pressione a tutto campo ordinata da mister Porfirio porta i suoi frutti. Mileno, giocatore di altra categoria, finalizza al massimo il lavoro dei suoi compagni e segna ben 4 gol, di cui uno su calcio di rigore contestato dai giocatori dell'Archi Perano. La partita volge quasi al termine quando i biancorossi, sfruttando l'incapacità di reagire e il nervosismo dei padroni di casa, vanno ancora a segno con bomber Mileno. Risultato ribaltato sul 6-5 e a nulla vale il portiere di movimento utilizzato negli ultimi minuti dalla formazione di casa.

Per la Vastese C5 è un'importante successo in vista del prossimo turno di campionato, domenica 2 novembre alle 10, sul campo della Promo Tennis contro le Fiamme Azzurre Lanciano.