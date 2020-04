Un anno lasciava la vita terrena Lino Marinucci, conosciuto da tutti per la sua passione per il calcio ed i colori biancorossi. La sua era una passione iniziata negli anni '70 ed era andata avanti, passando per Pro Vasto e Vastese, fino ad oggi. Suo padre Umberto negli anni '80 era stato il presidente dell'Incoronata Vasto, società dalla quale nacque l'Associazione Calcio Vasto 82.

Nel primo anniversario della scomparsa il figlio Umberto, i parenti e tutti gli amici, vogliono ricordarlo con il suo sorriso che regalava sempre a tutti quelli che incontrava. Lino verrà ricordato questa sera alle ore 18 nella Santa Messa celebrata presso la chiesa di San Paolo Apostolo.