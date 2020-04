Niente Gran Premio di Malesia per Andrea Iannone. Il pilota vastese ha provato a stringere i denti dopo l'incidente di cui è rimasto vittima ieri, durante le prove libere, ma non c'è stato nulla da fare. Si era presentato a Sepang già dolorante all'anca, dopo la caduta in Australia. Poi, durante le prove di ieri, era stato centrato in pieno dalla Honda di Marc Marquez mentre percorreva la curva numero 14 del tracciato malese. Un episodio seguito dalle proteste, in particolare del suo manager Carlo Pernat, visto che la direzione corsa non ha preso nessun tipo di provvedimento nei confronti del pilota spagnolo, cosa che invece è accaduta ai danni di Iannone (penalizzato di un punto) dopo l'incidente di Phillip Island.

Il colpo al braccio sinistro è stato davvero forte, come si vede dalla foto pubblicata da Gpone.com, ma Ian29 aveva tentato di recuperare. Questa mattina è voluto salire ugualmente in moto, per provare ad essere della gara. I tre giri compiuti hanno evidenziato grandi difficoltà nel guidare, in particolare nell'affrontare le curve a sinistra e nel frenare. Ha girato a sei secondi dai migliori e non riusciva a governare al meglio la sua potente Ducati. È arrivata così la prudente e giusta decisione di rientrare in Italia, dove il pilota Pramac Ducati si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, per verificare le condizioni del suo braccio, ed inizierà le terapie di recupero.

Iannone vuole essere in pista a Valencia, tra due settimane, dove si chiuderà la stagione 2014. Poi le meritate vacanze, dopo un'ultima parte di campionato davvero difficile, tra guai fisici e meccanici, per iniziare il cammino di avvicinamento alla stagione 2015 che lo vedrà protagonista sulla Ducati ufficiale. "Questa mattina ho provato ad entrare in pista per vedere come andava con il braccio, purtroppo mi faceva molto male così ho deciso di non rischiare in questo ultimo turno di libere - ha spiegato Iannone a Sepang- . Non avevo il pieno controllo della moto: in queste condizioni, specialmente in frenata, è molto pericoloso mettersi alla guida. Questa sera rientreró in Italia e lavoreró sul mio recupero. Faró degli ulteriori controlli, per avere meglio il quadro della mia condizione. Mi dispiace molto saltare questa gara perché ci tenevo a finire bene la stagione. Sono cose che capitano, avremo modo di rifarci a Valencia per l’ultima gara".