Viaggiavano su un furgone rubato a San Salvo i cinque ladri che stanotte hanno tentato il colpo nell'impianto fotovoltaico di Lettopalena. Due di loro, rumeni di 27 e 41 anni, sono stati arrestati e verranno processati per direttissima. Recuperato il furgone, che era stato rubato nelle prime ore del 22 ottobre in un'officina di San Salvo adiacente all'azienda in cui un vigilante e i carabinieri avevano sventato un furto di rame.

La ricostruzione dei fatti - Così ricostruisce l'accaduto il Comando provinciale dei carabinieri: "In cinque, questa notte, hanno tentato di mettere a segno un furto all’interno di un impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Lettopalena. Dopo aver tagliato con delle cesoie la recinzione metallica, i malviventi hanno provato ad eludere i sensori del sistema di allarme della struttura senza però riuscirvi. La segnalazione del tentativo di intrusione in pochi attimi è quindi giunta alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Lanciano che ha inviato immediatamente una pattuglia della Stazione carabinieri di Palena, impegnata in un servizio di controllo del territorio nella zona.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha complicato ulteriormente i piani criminosi dei fuggitivi che, nel frattempo, si erano allontanati a bordo di un Furgone Ford Courier risultato rubato a San Salvo.

A circa un chilometro di distanza dall’impianto fotovoltaico, i 5 uomini sono stati intercettati dai carabinieri e per evitare di essere bloccati hanno preferito abbandonare la strada principale per percorre una strada sterrata secondaria. Dopo un breve inseguimento i malviventi hanno però deciso di continuare la fuga a piedi nelle campagne circostanti. Per due di loro però il tentativo di sottrarsi alla cattura è stato breve. Raggiunti dai due carabinieri sono stati bloccati e tratti in arresto con le accuse di concorso in tentato furto aggravato, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto illegale di armi da taglio.

In manette sono finiti due cittadini rumeni di 27 e 41 anni, entrambi domiciliati a Francavilla al Mare. All’interno del furgone gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto due cesoie e due pugnali che sono stati posti sotto sequestro".