Nell’ottava giornata del campionato abruzzese di serie C1 calcio a 5, la All Games San Salvo affronta in casa Il Bignè Futsal Avezzano. La partita, giocata magistralmente dai padroni di casa, è terminata a favore del San Salvo sul risultato di 4-2.

La partita. Le formazioni fanno il loro ingresso in campo schierando i propri migliori cinque: l’Avezzano si affida a capitan Fantozzi, Baldassare, De Michelis, Terlizzi tra i pali e Alfano, mentre i casalinghi schierano Della Penna tra i pali, capitan D’Alonzo, De Cinque, Colombaro e Di Ghionno. I primi minuti del match sono caratterizzati da una fase di stallo tra le due squadre con poche azioni degne di cronaca. La situazione si sblocca al ventitreesimo con il goal di De Cinque che porta in vantaggio l’All Games (1-0). Due minuti dopo è il portiere dei padroni di casa a salvare i suoi, con una gran parata sul tiro avversario. Successivamente San Salvo è vicino al goal, ma il palo dice no a Colombaro, velocissimo sulla fascia. A cinque minuti dal termine del primo tempo, Tumini è scaltro nell’infilare la palla in rete (2-0) in contropiede dopo un errore nel passaggio degli avversari. Per i sansalvesi il vantaggio è di due reti a zero. Si va al riposo con una grande parata di Della Penna sul tiro degli ospiti che sarebbe finito tra l’incrocio dei pali.

Nella ripresa a trovare il goal sono i ragazzi in maglia arancio dopo soli sessanta secondi con Baldassare che accorcia le distanze(2-1). Nulla da fare per Della Penna stavolta. Dopo tre minuti l’Avezzano si fa avanti e trova la rete del pareggio: Marionetti scappa sulla fascia e, dopo aver superato la difesa, calcia, segna ed esulta (2-2). Ma la gioia dei marsicani dura solo cinque minuti, quando Colombaro trova la rete che sblocca fortunatamente la sua partita (sino a quel momento poco positiva). Il numero nove mette a sedere difesa e portiere avversario con una serie di finte, calciando con forza poi in rete (3-2). Pronta la risposta degli ospiti che sfiorano il pareggio, ma il palo salva l’All Games. A mettere la parola fine al match è ancora Colombaro, siglando la sua doppietta personale grazie ad un azione personale sulla fascia sinistra seguita da un tiro potentissimo che termina in goal al dodicesimo minuto (4-2). Da quel momento in poi i ritmi di gioco si fanno più alti. L’Avezzano cerca in tutti modi di bucare la difesa del San Salvo, ma Di Ghionno e compagni si chiudono bene e riescono ad essere comunque pericolosi in attacco. Triplice fischio e vittoria per l’Asd All Games San Salvo. Successo fondamentale per i ragazzi di mister Lanza che la prossima settimana affronteranno la capolista Atri in trasferta.

Formazioni

ASD All Games San Salvo: Della Penna, Lanza, Tumini, Di Ghionno, Di Paolo, Orticelli, Di Bello, Di Nardo, Colombaro, D’Alonzo (K), De Cinque, Macchia Allenatore: Alfredo Lanza

Bignè Futsal Avezzano: Terlizzi, Gheorghiu, De Michelis, Serra, Fellini, Alfano, Marionetti, Fantozzi (K), D’Angelo, Montaglioni Allenatore: Walter Di Domenico

Arbitri: Bucceroni di Pescara - 2. Milardi di Pescara