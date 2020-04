Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'accusa con cui sono stati arrestate ieri a Vasto due persone di etnia rom, già note alle forze dell'ordine. Lo annuncia in un comunicato stampa il vice questore Alessandro Di Blasio: il dirigente del Commissariato di via Bachelet terrà alle 11 una conferenza stampa per illustrare i particolari dell'indagine condotta dalla polizia.