Secondo la magistratura e la guardia di finanza, effettuava in maniera abusiva interventi di chirurgia plastica nelle sue case di Firenze e Scerni, dove aveva allestito due sale operatorie prive di ogni autorizzazione. Per questo, a seguito di un'indagine condotta dal pm Enrica Medori della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, un medico di 54 anni è stato denunciato (video).

L'operazione, portata a termine nelle scorse settimane, è stata condotta dai Nas di Pescara e della Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, unitamente ai colleghi toscani, e ha portato al sequestro delle due presunte sale operatorie abusive, una nell'abitazione nel quartiere Romito-Vittoria di Firenze, e l'altra nelle campagne di Scerni. Qui le forze dell'ordine hanno trovato una struttura dove il medico effettuava gli interventi di chirurgia estetica, come blefaroplastica, mastoplastica additiva, liposuzione, rinoplastica. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti anche medicinali scaduti e strumenti medici, come bisturi e siringhe, non più sterili.

Il chirurgo è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Vasto e le strutture sono state sequestrate insieme a copiosa documentazione, al vaglio dell'autorità giudiziaria, relativa, tra l'altro, ai consensi informati firmati dai pazienti che si sono sottoposti agli interventi chirurgici. Nei confronti dell'uomo è anche in corso un procedimento di verifica fiscale da parte delle Fiamme gialle.