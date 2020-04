Continuano gli appuntamenti culturali promossi dall'Associazione Vigili del fuoco in congedo presso la Torre Diomede del Moro. Questa sera, sabato 15 ottobre, alle 18 sarà la volta dei Teatranti d'Abruzzo, che proporranno uno spettacolo dal titolo "Sogno di una notte di mezza estate - Non solo Shakespeare". L'adattamento e la regia sono di Vittorina Castellano. Gli intervalli musicali saranno a cura dei Canzone Antica.

"L'associazione onlus - ricordano gli organizzatori- ha preso in custodia la Torre per salvarla dall'incuria che la stava condannando ad un degrado deplorevole, e sta cercando di far conoscere ai Vastesi e ai cultori dell'arte, l'esistenza di questo pezzo di storia. La torre vuole diventare luogo di aggregazione e promozione della cultura".