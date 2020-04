Una rapina è stata messa a segno questa sera in una gioiellaria di corso Garibaldi a San Salvo. Tre giovani, presumibilmente tutti italiani, sono entrati in azione alle 19.15 circa. Il primo dei rapintori ha agito a volto scoperto. Un giovane sulla ventina d'anni è entrato come un normale cliente all'interno dell'attività commerciale del centro storico, chiedendo alla titolare di poter vedere alcuni gioielli. Mentre la donna prendeva la merce il giovane ha premuto il pulsante dell'apertura porta, facendo così entrare il secondo complice, un giovane incappucciato.

Il giovane che era entrato per primo ha bloccato la gioielliera, minacciandola con una siringa, sostenendo che fosse infetta da Aids. In quel frangente il secondo rapinatore ha potuto svuotare la cassaforte. I due si sono poi dati rapidamente alla fuga insieme ad un terzo complice, che li stava aspettando fuori facendo da palo.

I tre si sono dileguati tra i vicoli del centro storico prima che la donna, scossa per l'accaduto, potesse dare l'allarme. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della stazione di San Salvo, che hanno raccolto le testimonianze ed hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto criminoso.