Sarà emesso sabato 25 ottobre 2014 un francobollo di Poste Italiane, del valore di € 0,70, dedicato alla Costa dei Trabocchi. L’affrancatura è inserita nell’emissione di quattro valori appartenenti alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”, che comprende anche Villa Nobel a Sanremo, Capanne celtiche di Fiumalbo e Ponte Real Ferdinando sul Garigliano.

La vignetta, realizzata da Anna Maria Maresca, raffigura il celebre trabocco, antica macchina da pesca tipica delle coste del basso Adriatico, ed in particolare del tratto di litorale da Ortona a Vasto, noto proprio come “Costa dei Trabocchi”.

Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avrà una tiratura di ottocentomila esemplari e sarà disponibile in tutti gli uffici postali e presso gli sportelli filatelici dedicati, collocati nei seguenti uffici postali: Chieti Centro (via Bertrando e Silvio Spaventa), Lanciano Centro (via Guido Rosato), Vasto Centro (via Giulio Cesare), Ortona Centro (corso Giacomo Matteotti), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele II), Teramo Centro (via Giacomo Paladini), Roseto degli Abruzzi (via Puglie), Giulianova (via Antonio Gramsci), L’Aquila V.R. (via della Crocetta) e Avezzano Centro (via Cavalieri di Vittorio Veneto).

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di Enrico Di Giuseppantonio, ex presidente della Provincia di Chieti. Inoltre, l’ufficio postale di Fossacesia utilizzerà, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.