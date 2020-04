Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, sede territoriale di Chieti- Vasto riparte con il nuovo ciclo di incontri divulgativi Aspic Cafè 2014/2015 nella nuova sede sita in Via Circonvallazione Istoniense 520/B.

Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della Comunità. A breve il programma completo.

Venerdì 24 ottobre ore 20.30 presso la sede dell'Aspic Vasto è in programma l’incontro I colori del ben-essere "La cromoterapia" per scoprire insieme i benefici dei colori su corpo e psiche.

E' attivo il C.A.O.(Centro di ascolto e orientamento) il cui staff è costituito da counselor e psicologi. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Aspic Vasto che hanno diritto a usufruire di 5 colloqui individuali, di coppia oppure di gruppo.

Il counseling è una forma di sostegno emotivo. Si tratta di un percorso di autoconoscenza, un’esperienza per “imparare ad aiutarsi” ed affrontare meglio le difficoltà della vita accompagnati da professionisti in grado di ascoltare, comprendere ed aiutare a definire gli obiettivi per ritrovare il benessere supportando l’utente nel raggiungerli.

Il counselor aiuta a individuare le proprie risorse, gestire i momenti di difficoltà e accrescere la consapevolezza che porta verso il cambiamento.





