Da oggi il sogno, da tempo cullato da naturalisti, escursionisti, bikers di raggiungere la Riserva Naturale Regionale “Bosco di don Venanzio” direttamente dalla Riserva Naturale Regionale di “Punta Aderci”, è diventato realtà. E lo è diventato grazie alla determinazione, alla volontà e all’impegno del Club Alpino Italiano sezione di Vasto che ha lavorato sodo in questi ultimi mesi per la sua realizzazione.

Le non poche difficoltà incontrate, da quelle più strettamente burocratiche per ottenere le autorizzazioni varie, a quelle logistiche e materiali per aprire un “varco” in un ambiente in alcuni tratti simile a quello della foresta amazzonica, sono state tutte affrontate e superate.

Partendo dal mare, al limite Nord Ovest della Riserva di “Punta Aderci”, nei pressi della foce del fiume Sinello, costeggiando rigogliosi vigneti, godendo della frescura di pioppi secolari, attraversando radure boschive ed una vegetazione tipica di un ambiente fluviale, si raggiunge la Riserva del “Bosco di don Venanzio” con una escursione oggi accessibile a chiunque,sempre accompagnati da personale esperto.

Un ringraziamento va, oltre naturalmente a tutti i soci CAI che hanno collaborato per la realizzazione di questo sentiero, anche alle amministrazioni dei Comuni di Vasto, Casalbordino e Pollutri, dalle Soc.Coop. Cogecstre e Sagrus che gestiscono rispettivamente le riserve di “Punta Aderci” e Bosco di Don Venanzio”. La sensibilità da queste dimostrata, relativamente a questo sentiero, pur in un momento congiunturale difficile, è ben indicativa di uno sviluppo diverso da quello di pochi decenni addietro. Speriamo che il Parco Nazionale della Costa Teatina sugelli e rafforzi questi intendimenti. Il sentiero sarà intitolato “Mirella La Palombara” socia e segretaria del C.A.I. di Vasto negli anni 2005/2007, tragicamente scomparsa il 23 ottobre 2011.

L’inaugurazione avverrà domenica 26 ottobre.

Per informazioni rivolgersi a : CAI VASTO Via delle Cisterne, 4. tel. 0873.610993/ 347.4217181/www.caivasto.it – giovedì e sabato h 18.30 – 20.30.





Gianni Colonna

Addetto Stampa CAI