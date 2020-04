"Un'auto era uscita fuori strada. Abbiamo estratto il conducente, che non riusciva a uscire dall'abitacolo. Fortunatamente era illeso". Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto, racconta l'intervento più delicato compiuto dalle due squadre in azione stanotte, dove sulla statale 16, nella zona meridionale di Vasto Marina, un automobilista ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura, che ha sbandato, finendo fuori dalla carreggiata.

Oltre che nel soccorso sulla riviera, gli uomini della protezione civile sono intervenuti anche in via Mario Molino (la strada a quattro corsie che collega via Ciccarone con la statale 16 in località San Nicola) e in via Incoronata per rimuovere rami caduti sull'asfalto che ostruivano la circolazione.

"La prima allerta - spiega Frangione - era di 24-36 ore, ma a breve ne arriverà un'altra. Attualmente, siamo in servizio in 8. Siamo costantemente reperibili e anche stanotte saremo presenti sulle strade". Rimangono a rischio sul litorale e nell'entroterra le giornate di oggi e domani.