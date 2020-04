Il Comune di Vasto non fornisca ai consiglieri comunali d'opposizione l'elenco dei debitori. Lo chiede l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, in una lettera al sindaco, Luciano Lapenna. La missiva è firmata da Giovanni D'Andrea, presidente regionale del sodalizio.

La lettera - "Il sottoscritto, Giovanni D'Andrea, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Codici Abruzzo-centro per i diritti del cittadino, con sede regionale in Pescara, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 15, avendo appreso la notizia che alcuni consiglieri hanno chiesto le posizioni debitorie dei cittadini verso il Comune di Vasto, ledendo il diritto alla privacy sancito dal nostro ordinamento legislativo, è mio dovere invitarla al rispetto delle vigenti norme in materia di privacy significando che in caso contrario sarà nostra premura tutelare i diritti dei cittadini interessati".