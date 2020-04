La Regione Abruzzo prosegue la sua marcia di avvicinamento all'Expo 2015. Dopo la bella esperienza dell'Abruzzo InstaRail, arriva un concorso fotografico per raccontare le bellezze della regione. Il nome scelto è “Destinazione Abruzzo” ed è in collaborazione con Rati, Sangritana e Paesaggi d’Abruzzo, la community web con quasi 120.000 utenti iscritti, distribuiti su 43 nazionalità diverse, ai primi posti tra progetti di promozione delle regioni italiane grazie ad una assidua partecipazione delle persone.

Il concorso fotografico è suddiviso in 4 categorie:

A) Paesaggio marino - Partecipano alla categoria "Paesaggio marino" le immagini che ritraggono la costa abruzzese

B) Paesaggio rurale -Partecipano alla categoria "Paesaggio rurale" le immagini che ritraggono il paesaggio collinare: vitigni, uliveti, campagne con casolari, colture tipiche.

C) Paesaggio montano - Partecipano alla categoria "Paesaggi montano" le immagini che ritraggono ambienti naturali e/o antropici dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali d’Abruzzo (laghi, torrenti, cascate, boschi, catene montuose).

D) Fauna selvatica - Partecipano alla categoria "Fauna selvatica” le immagini che hanno come protagonista la fauna selvatica (mammiferi e uccelli) presente nei Parchi e nelle Riserve Naturali d’Abruzzo.

Le migliori foto del concorso saranno inserite in un video promozionale con l’obiettivo di raccontare l’Abruzzo, dai trabocchi sull'Adriatico ai paesaggi collinari, fino alla bellezze dell'Appennino, e che sarà proiettato in anteprima il 14 novembre negli spazi dell'Officina storica della Sangritana a Lanciano nel corso della Notte dei Ricercatori 2014.

Le foto dovranno pervenire alla redazione di Paesaggi d’Abruzzo entro il 29 ottobre. Una giuria selezionata sceglierà le immagini migliori. Ai vincitori di ognuna delle quattro categorie del concorso sarà assegnato come premio un pacchetto weekend “I cammini della Maiella” di due notti in agriturismo per 2 persone con un percorso esperienziale immersi nella natura del Parco Nazionale della Majella. I secondi e terzi classificati di ciascuna categoria saranno premiati con prodotti tipici enogastronomici.

Info e regolamento su: www.paesaggidabruzzo.com - www.nottedeiricercatoriabruzzo.it