È stato sventato il furto che ignoti questa notte avevano tentato di mettere a segno nella zona industriale di San Salvo. I malviventi si erano introdotti all'interno del recinto della Generale Prefabbricati, per portare via attrezzi da lavoro e cavi di rame. Era circa mezzanotte quando A.B., vigilantes della Federalpol di Lanciano in servizio nella zona, si è accorto di movimenti sospetti nei pressi del capannone. Un'ora dopo, mentre controllava la zona, ha scoperto, nascosto tra la vegetazione, un furgone al cui interno c'erano arnesi da scasso e alimenti presumibilmente rubati da qualche distributore automatico. Il mezzo, in seguito ai controlli effettuati dai carabinieri giunti sul posto, è risultato rubato a settembre a Larino ed è poi stato posto sotto sequestro dai militari.

I ladri erano riusciti a prendere dal capannone mole, trapani, altri attrezzi da lavoro e circa 5 quintali di rame. Ma l'intensificarsi dei controlli li aveva costretti a lasciare sul posto la refurtiva, nascosta dietro la recinzione dello stabilimento.

L'azione dei malviventi non si è però fermata. Sono entrati nel recinto dell'azienda accanto, dove si trova un'autofficina, forzando il cancello e portando via un furgone.