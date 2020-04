Il Vasto Marina Calcio ha ufficializzato il nome del nuovo presidente, si tratta di Pasquale Cirulli che succede a Massimiliano Baccalà, in carica la scorsa stagione. Il dimissionario Pino Travaglini sarà presidente onorario del club fondato nel 1971, restano invariate tutte le altre cariche societarie.

Cirulli, per 20 anni giocatore del Vasto Marina, noto per essere stato in passato uno storico tifoso della Pro Vasto, è da tre stagioni nella dirigenza del club. Spetterà a lui il compito di guidare la compagnie vastese nel corso del suo quarto campionato di Eccellenza.

Prossimamente dovrebbero essere ufficializzati anche alcuni nuovi ingressi in società come sponsor.