Settimana positiva per l’U.S. San Salvo che trionfa anche nelle categorie giovanili. Alla vittoria della prima squadra ottenuta domenica a Sulmona, si aggiungono quelle della Juniores (4-0 al Miglianico) e degli allievi e giovanissimi che conquistano i tre punti nella prima giornata di campionato.

"Nella gara di domenica - si legge nel comunicato diffuso dalla società -, nella quale i biancazzurri hanno sudato e non poco per conquistare i tre punti, la squadra ha saputo soffrire e portare a casa la vittoria grazie alla rete di Di Pietro, alle parate di Cattenari, alla prova di Felice, Triglione e dell’intera squadra compresi gli under. Proprio alcuni di questi under, come i portieri Raspa e Marinelli e i calciatori Ciavatta, Larivera, D’Aulerio, Di Pietro G., Colitto (che domenica ha debuttato a Sulmona con la prima squadra) e Pantalone, che sta riacquistando un’ottima forma e sarà utilissimo anche a mister Gallicchio, sono scesi in campo anche con la formazione Juniores che, ben motivati da mister Vincenzo Di Nardo, hanno conquistato la prima vittoria stagionale".

“Domenica a Sulmona abbiamo sofferto molto - afferma il direttore generale Meuccio Di Santo - ma anche in dieci uomini siamo riusciti a portare a casa la vittoria. A fine gara anche il sindaco di San Salvo mi ha chiamato per congratularsi della vittoria. Ci godiamo il momento magico della squadra anche se rimaniamo con i piedi per terra cercando di raggiungere il prima possibile la salvezza e continuando a valorizzare i giovani grazie all’ottimo lavoro svolto dal mister Claudio Gallicchio. Siamo contenti che stiamo risalendo la china anche nella Coppa Disciplina visto che la società ha chiaramente espresso la volontà di recuperare terreno in questa graduatoria. Sono convinto che domenica saranno tantissimi i tifosi biancazzurri che raggiungeranno Cupello per sostenere, come hanno sempre fatto in questa stagione, i nostri ragazzi”.