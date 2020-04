Mercoledì 15 ottobre, presso la sala conferenze del Gulliver Center, si è tenuto il seminario “Microzonazione Sismica nel territorio di Vasto", promosso dall’Associazione dei Professionisti del Vastese (APV) e con il patrocinio degli ordini degli Architetti, Ingegneri, Geologi e del collegio dei Geometri.

L’iniziativa promossa dall’APV nasce a seguito dell’adozione, da parte del Comune di Vasto, della carta delle microzone a comportamento sismico omogeneo (MOPS), imposta dalla legge regionale n.28/2011. Lo studio, redatto dal geologo Luigi Di Totto con la consulenza del geol. Giuseppe Germani, validato dalla regione Abruzzo, ha individuato sull’intero territorio comunale le Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). Le finalità dello studio sono la tutela della pubblica incolumità, la prevenzione del rischio sismico.

Dopo il saluto del presidente dell’APV arch. Rita De Sanctis, dell’assessore all’urbanistica del comune di Vasto avv.Luigi Masculli e dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo dott. Nicola Tullo, nella sua relazione introduttiva, ha illustrato le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo per la redazione degli elaborati tecnici necessari alla stesura della Microzonazione Sismica di Livello 1.

Nel successivo intervento dei Geologi Luigi e Michele Di Totto sono state illustrate le modalità di analisi del territorio ed i risultati dello studio. A seguito del dibattito tra i relatori e i tecnici presenti è emerso che la Microzonazione Sismica di livello 1 non costituisce uno strumento di vincolo ma è una informazione di tipo qualitativo di base per la prevenzione e per la gestione dell’emergenza del territorio in caso calamità.