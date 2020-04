Primo stop in campionato per il Cupello che nella quarta giornata del torneo Juniores d'Elite perde sul campo del River Casale, seconda vittoria consecutiva per la Vastese, prima in trasferta, contro la D'Annunzio Marina. Si ferma ancora il Vasto Marina in casa contro la capolista Angolana, unica in vetta a punteggio pieno. Primo successo per il San Salvo che ha la meglio sul Miglianico.

Vasto Marina-Renato Curi Angolana 1-2. Al San Tommaso di Vasto Marina arriva la capolista a punteggio pieno. I padroni di casa devono fare a meno, tra squalifiche e infortuni, a Di Biase, Canosa, Donato Forte e Di Battista. Mister Massimo Baiocco schiera un 4-3-3 con D'Alessandro e Nocciolino, solitamente impegnati sugli esterni, al centro della difesa. Il capitano, insieme a Monachetti, ha giocato anche il giorno prima in campionato. Persichitti è l'ex della partita.

Ed è proprio l'esterno che al 20', dopo una prima fase avara di occasioni, ad entrare in area sulla destra e a mandare sull'esterno della rete da posizione ravvicinata. Al 23' una conclusione di D'Ottavio viene deviata in angolo dal portiere ospite. L'Angolana risponde con Stefan, Di Chiacchio para. Al 28' Grassi mette in mezzo dalla destra, Busiello non ci arriva. La partita è equilibrata ma in tre minuti il Vasto Marina subisce due gol, causati anche da alcuni svarioni difensivi. Al 35' Di Chiacchio esce di piede su Stefan lanciato a rete e mette in corner, sull'angolo seguente Stefani di testa firma il vantaggio. I padroni di casa reclamano perchè la palla dopo la battuta sarebbe uscita fuori e rientrata. Al 38' arriva il raddoppio ospite con Grassi che in contropiede insacca un diagonale.

Il Vasto Marina non ha intenzione di mollare e inizia la ripresa con la giusta determinazione per accorciare le distanza, al 58' Monachetti serve Carulli in area che da buona posizione cicca la sfera, un minuto dopo Grassi impegna Di Chiacchio che neutralizza. Al 63' il bolide di D'Alessandro dalla destra si insacca alle spalle di Berardi, i padroni di casa riducono le distanze e iniziano il forcing per arrivare al pareggio, ma ci si mette anche la sfortuna. Al 68' Monachetti stoppa e tira, i vastesi reclamano un fallo di mano in area. Al 69' la squadra di Baiocco, che cresce con il passare dei minuti, colpisce la traversa con D'Alessandro, la sua conclusione da fuori area prima centra il legno e poi sbatte a terra davanti alla linea.

All'82' un tiro di Cozzolino sfiora il palo, all'87'Grassi calcia a botta sicura, Marchesani respinge davanti alla porta e salva il risultato. Al 94' ultimissima occasione su punizione dal limite per Marchesani, Berardi blocca in due tempi. L'Angolana vince e resta al comando, ma è sembrata una squadra alla portata, se il Vasto Marina avesse pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire, anzi, con maggiore attenzione dietro e con la squadra al completo avrebbe potuto anche vincere.

Nel prossimo turno i vastesi faranno visita a Il Delfino Flacco Porto senza il capitano D'Alessandro diffidato che è stato ammonito e sarà quindi squalificato e Di Biase ancora out.

Tabellino

Vasto Marina-Renato Curi Angolana 1-2 (0-2)

Reti: 36' Stefan (Renato Curi Angolana), 38' Grassi (Renato Curi Angolana), 63' D'Alessandro (Vasto Marina)

Vasto Marina: Di Chiacchio, Forte G. (60' Ratta), Marchesani, Labrozzi (74' Cozzolino), D'Alessandro, Nocciolino, Persichitti, Ciccotosto, D'Ottavio (89' Ciccarone), Monachetti, Fabrizio (55' Carulli). A disposizione Santoro. Allenatore Massimo Baiocco

Renato Curi Angolana: Berardi S., Maione, Berardi D., (84' Agnellini), Giansante (82' Guidotti), Cascella, Remigio, Busiello (71' Alcini), De Thomasis, Stefan, Varvieri, Grassi. A disposizione Acerbo, De Paolis, De Nicola, Ferrari. Allenatore Luciano Miani

Arbitro: Alberto Antenucci di Vasto

Ammoniti: D'Alessandro (Vasto Marina), Labrozzi (Vasto Marina), Berardi S. (Renato Curi Angolana), Grassi (Renato Curi Angolana)

D'Annunzio Marina-Vastese 1-4. Brutto primo tempo della squadra di Di Martino che passa in vantaggio con Mirko Bonuso ma si fa riprendere dai padroni di casa terzultimi in classifica. Nella ripresa la squadra gioca meglio e si scatena il centrocampista siciliano classe '95 che già in prima squadra ha dimostrato di avere il vizio del gol, mettendo a segno due reti in Eccellenza.

Sfruttando il tiro da fuori, una delle sue migliori caratteristiche, il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Palermo, realizza altri tre gol, il terzo in particolare è un capolavoro che si insacca da circa 30 metri. Grande soddisfazione in tutta la squadra per l'importante passo in avanti sia per quanto riguarda il gioco che la classifica. Nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno il River Casale.

River Casale-Cupello 2-0. La capolista si ferma per la prima volta in stagione sul campo dei chietini. I rossoblu arrivano alla sfida in formazione rimaneggiata, i padroni di casa passano in vantaggio dopo 5 minuti e raddoppiano nel finale di gara. Non avendo molti dei titolari a disposizione è stata la partita adatta per dare spazio a molti giovanissimi ragazzi. Lunedì prossimo il Cupello ospiterà il San Salvo.

San Salvo-Miglianico 4-0. I biancazzurri di mister Di Nardo conquistano tra le mura amiche la prima vittoria in campionato contro una squadra che occupa le posizioni di vertice. Vanno a segno Larivera, Colitto, autore di una doppietta e Petrino. I sansalvesi, che erano penultimi prima di questa partita, risalgono in classifica e si distanziano dalla zona retrocessione. Nel prossimo turno saranno impegnati sul campo del Cupello.

I risultati della 4° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

D'Annunzio Marina-Vastese 1-4

Folgore Sambuceto-Acqua&Sapone 4-2

River Casale-Cupello 2-0

Sant'Anna-Francavilla 3-1

San Salvo-Miglianico 4-0

Spal Lanciano-Il Delfino Flacco Porto 1-2

Vasto Marina-Renato Curi Angolana 1-2

La classifica

Renato Curi Angolana 12

River Casale 9

Cupello 9

Vastese 7

Francavilla 6

Sant'Anna 6

Spal Lanciano 6

Miglianico 6

Il Delfino Flacco Porto 5

Vasto Marina 4

Folgore Sambuceto 4

San Salvo 4

D'Annunzio Marina 2

Acqua&Sapone 0

Il prossimo turno, lunedì 27 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Sant'Anna

Cupello-San Salvo

Francavilla-Spal Lanciano

Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina

Miglianico-Folgore Sambuceto

Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina

Vastese-River Casale