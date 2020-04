La tradizione e la cortesia di quasi 40 anni di attività diventano un e-commerce. Fiori e Piante di Sebastiano D'Adamo, storico negozio vastese, sbarca sul web per offrire un servizio a tutti coloro che vogliono inviare un omaggio floreale ma sono lontani da casa. La possibilità di inviare fiori da una città all’altra esiste ormai da tanti anni, così come i servizi web che, specie nelle grandi città, permettono di ordinare un mazzo di fiori in un paio di click. “Ma spesso si tratta di soluzioni molto costose o che ti fanno acquistare una cosa diversa da quella scelta”, spiega Alessandro D’Adamo, che sta dando una mano ai genitori Sebastiano e Nina, che hanno fondato e gestiscono il negozio, nello sviluppo di questa novità.

“Ho avuto l’idea quando studiavo a Bologna, perché lì questo servizio c’è, ma ti fanno pagare tantissimo per la consegna. E poi non sai mai cosa compri”. Sul sito www.fioripiantevastodadamo.com, si possono acquistare omaggi floreali di ogni tipo e di ogni prezzo, da inviare in tutto l'Abruzzo e Molise. “In precedenza abbiamo avuto esperienze poco soddisfacenti per inviare fiori da una città all'altra. Così abbiamo deciso di gestire questo servizio da noi. Riceviamo gli ordini e i prezzi sono gli stessi che trova chi viene fisicamente in negozio – spiega Sebastiano D’Adamo -. Chi acquista dei fiori da consegnare nel territorio di Vasto ha la consegna gratuita. Poi, a seconda dei chilometri di distanza, c’è un piccolo contributo da aggiungere”.

La pagina facebook (clicca qui)

Così, da ogni parte del mondo, si possono inviare i fiori semplicemente scegliendo dal sito tra le diverse soluzioni proposte. “Ogni martedì, quando arrivano i fiori freschi, vengono aggiornate le foto sul sito e pubblicato qualche esempio di composizione che si può realizzare con quei fiori. Così il cliente sa esattamente cosa sta comprando. Poi, naturalmente, ci sono le diverse sezioni, sempre presenti, adatte ad ogni tipo di situazione”.

Un servizio molto utilizzato, oltre a quello della classica consegna a domicilio, è quello della consegna presso l’ospedale. “Chi acquista ci indica reparto di degenza, nome e numero di stanza e alla consegna provvediamo noi”. Avvicinandosi il periodo della commemorazione dei defunti, un altro servizio offerto da D’Adamo Fiori e Piante, così come indicato sul sito, è la consegna al cimitero, così da poter far portare una pianta o un vaso di fiori, sulla tomba dei proprio cari. "Anche in questo caso è sufficiente indicare il numero del loculo e noi effettuiamo la consegna". Oltre alle piante e ai fiori presenti in negozio, visibili sulla home page del sito, c’è la possibilità di ordini particolari, contattando D'Adamo Fiori e Piante qualche giorno prima della ricorrenza prevista. "Potete telefonarci o scriverci una mail e cercheremo di soddisfare ogni richiesta nel più breve tempo possibile".

Fiori e Piante di Sebastiano D'Adamo

Via Ciccarone, 55/57 - Vasto

Tel. 0873/363172

Email: sebastianodadamo50@hotmail.it

Informazione pubblicitaria