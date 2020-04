Allievi sperimentali, Bacigalupo-Giovanile Chieti 2-1. Buona la prima degli allievi sperimentali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina battono per 2-1 l'ostica Giovanile Chieti.

Ottima prestazione dei ragazzi di mister Maurizio Baiocco, in vantaggio al 16' con Maccione che ribadisce in rete una corta respinta del portiere ospite su tiro di Antonino. I padroni di casa falliscono diverse occasioni per raddoppiare e a inizio ripresa subiscono in contropiede il gol del pareggio della Giovanile Chieti, a segno con Sinni. Al 62' arriva comunque la seconda rete della Bacigalupo con un calcio di punizione di Liberatore che di sinistro infila il pallone alle spalle del portiere ospite.

Il match termina così 2-1 per i vastesi che cominciano con il piede giusto il campionato sperimentale, riservato ai ragazzi nati nel 1999; nel prossimo turno la Bacigalupo sarà impegnata in trasferta contro L'Aquila.

Tabellino

Bacigalupo-Giovanile Chieti 2-1 (1-0)

Reti: 16' Maccione (B), 50' Sinni (GC), 62' Liberatore (B)

Bacigalupo: Fabiano, D´Amario, Carulli (Notarangelo), Di Lorenzo (Fosco), Napoletano, Maccione (Ciancaglini), Antonino (Canosa), Di Virgilio (De Rosa), Racciatti (Volpe), Irace, Galiè (Liberatore). All. Baiocco

I risultati del 1° turno del campionato sperimentale allievi. Bacigalupo-Giovanile Chieti 2-1, Magliano-Penne 4-1, Poggio degli Ulivi-L'Aquila 2-0, River Casale-Francavilla 6-1, San Gregorio-D'Annunzio Marina 2-1, Virtus Vasto-Marsica 2-2; riposa Oratoriana.



La classifica: Bacigalupo, Magliano, Poggio degli Ulivi, River Casale e San Gregorio 3, Marsica e Virtus Vasto 1, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, L'Aquila, Oratoriana e Penne 0

Allievi regionali, Francavilla-Bacigalupo 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo battuti per 2-1 sul campo del Francavilla.

I padroni di casa vanno in vantaggio in avvio di gara e raddoppiano a inizio ripresa, per gli ospiti accorcia le distanze Irace. Nel prossimo turno i vastesi affronteranno il Fossacesia.

Tabellino

Francavilla-Bacigalupo 2-1 (1-0)

Reti: 7' D'Ancona (F), 50' Natale (F), 55' Irace (B)

Bacigalupo: Fabiano, Di Casoli (D'Amario), Berardi, Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga, Marzocchetti (Irace), Natarelli (Galiè), Fiore (Racciatti), Fontana (Di Lorenzo). All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Fossacesia 0-0. Termina a reti inviolate la sfida tra Bacigalupo e Fossacesia, valida per la 6° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B: si ferma a 5 la serie di vittorie consecutive dei vastesi che però in fin dei conti hanno raccolto un buon punto contro un avversario molto solido che ha giocato bene e forse meritava qualcosa in più.

Primo tempo equilibrato con poche occasioni da gol: Farina in avvio sfiora il palo con un tiro in diagonale, il Fossacesia comunque ribatte colpo su colpo e in alcune circostanze mette in difficoltà la retroguardia locale.

Nella ripresa i vastesi sembrano partire meglio, pur non creando particolari pericoli agli ospiti che però con il passare dei minuti crescono e quasi allo scadere hanno anche la migliore occasione della gara: un giocatore del Fossacesia, completamente da solo davanti a Massimi e a pochi metri dalla porta, colpisce infatti una clamorosa traversa.

Termina così 0-0 una partita molto combattuta e intensa: come detto in precedenza, in fin dei conti è un buon pareggio per i ragazzi di mister Luigi Menna che hanno offerto una prova opaca, anche se dobbiamo sottolineare i meriti del Fossacesia di mister Buccieri che ha dimostrato di essere un´ottima squadra. Nel prossimo turno altra partita dura per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che saranno di scena sul difficile campo della D'Annunzio Marina.

Tabellino

Bacigalupo-Fossacesia 0-0 (0-0)

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti (Maroscia), Plescia, Ali, Ciccotosto A. (Molino), Nuozzi, Cieri, Farina, Lavacca, Cipollone (Ciccotosto C.). All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi. Si è giocata la 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi piega la Virtus Vasto ed è da solo in vetta, approfittando del pareggio del River Casale fermato sullo 0-0 dalla D'Annunzio Marina; colpi esterni per il Miglianico e per la Caldora che espugnano i campi dell´Acqua e Sapone e del Fossacesia, vincono anche il Francavilla (2-1 sulla Bacigalupo) e la Giovanile Chieti (3-2 sul Ripa), mentre il Manoppello Arabona e la Spal Lanciano conquistano la prima vittoria stagionale battendo rispettivamente lo Sporting Casoli e il Lauretum.



Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 18, River Casale 16, Miglianico 14, Caldora 13, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 11, Francavilla e Giovanile Chieti 10, Bacigalupo 9, Fossacesia 7, Manoppello Arabona 5, Acqua e Sapone 4, Spal Lanciano 3, Sporting Casoli 2, Lauretum e Ripa 1

Giovanissimi girone B. In attesa di Atletico Montesilvano-Giovanile Chieti (in programma giovedì), nel posticipo di lunedì i Delfini Biancazzurri si aggiudicano di misura il big match con il Poggio degli Ulivi; da segnalare anche i larghi successi della Virtus Vasto (6-1 sul Manoppello Arabona), del River Casale (5-1 sul Francavilla) e della D´Annunzio Marina (3-0 sulla Caldora), terminano a reti inviolate invece Bacigalupo-Fossacesia e Gladius-Quattro Colli; chiude il quadro del 6° turno l´affermazione del Lauretum che vince il derby con il Penne.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto 18, Bacigalupo 16, River Casale 15, D'Annunzio Marina e Poggio degli Ulivi 12, Fossacesia 10, Lauretum 9, Caldora 7, Giovanile Chieti* e Manoppello Arabona 6, Gladius 3, Francavilla 2, Atletico Montesilvano* e Quattro Colli 1, Penne 0 (* una partita in meno)

Loris Napoletano