Un time-lapse da 4 minuti e mezzo con le suggestive immagini dei paesaggi abruzzesi. A realizzarlo il fotografo e filmmaker Alessandro Petrini, che nel corso di un anno ha realizzato oltre 50mila scatti per arrivare al filmato finale. " Questo lavoro è stato mosso dalla passione - spiega Petrini-, trascorrendo notti nella natura selvaggia e aspettando l'alba guardando il mare. Nonostante questo sia il lavoro di un solo uomo, io lo vedo come un'opera corale. Tantissime persone sono state coinvolte in modo diverso e sono sicuro che dimenticherò alcune di loro".

Le musiche originali sono di Alessio Felicioni. Il video nei giorni scorsi è stato pubblicato anche sul portale del National Geographic. Tra i luoghi scelti da Petrini c'è anche Punta Aderci (o meglio Punta d'Erce) con il trabocco sotto cui "scorre" veloce l'acqua del mare.

Location delle riprese: Campo Imperatore, Roccascalegna, Trabocco Punta Le Morge, calanchi di Atri, Ripari di Giobbe a Ortona, Massa d'Albe, il trabocco Punta Isolata a Fossacesia, il Monte Velino da Avezzano, il Monte Salviano, Collarmele, Punta Aderci, le gole di Fara San Martino, il lago di Campotosto, Turrivalignani, Ripa Teatina, Rocca Calascio, la Maielletta, Lama Bianca a Sant'Eufemia, il faro di Ortona e Capistrello.

Twofold Nature - Abruzzo Sublime and Beautiful from Alessandro Petrini on Vimeo.