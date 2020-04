Sono al buio, nel centro di Vasto, i commercianti del mercato ortofrutticolo, che attendono la fine dei lavori di risistemazione della struttura coperta di piazza Santa Chiara. L'Ape, associazione per la difesa dei diritti calpestati, chiede all'amministrazione comunale: "Il decoro della città dove è andato a finire?".

La lettera - Il legale dell'Ape, Corrado Squadrone, ha indirizzato una lettera al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna: "Sindaco Luciano - scrive l'avvocato - ma come, il nome tuo significa la luce per eccellenza, eppure nel mercato settimanale del sabato della frutta e verdura di Piazza Marconi manca la luce, visto che l’inizio della vendita è intorno alle sei del mattino ed a quella ora in quella zona regnano le tenebre. E’ una indecenza, visto il protrarsi dei lavori alla struttura del Mercato di piazza Santa Chiara, che il Comune non abbia dotato gli espositori di almeno due fari che illuminino decentemente i banchi e le attività di vendita. Il decoro della città dove è andato a finire?".