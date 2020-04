"Basta con le fiere per gli altri. È l'appello che i commercianti del centro storico di Vasto fanno all'amministrazione ed agli organizzatori". Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa una settantina di attività commerciali della città antica, si schiera contro "il Trofeo bancarella", la Fiera di San Michele", che si svolgono a Vasto tra settembre e ottobre.

Secondo il rappresentante degli esercenti, "sono solo megamercati di centinaia di bancarelle di commercianti provenienti prevalentemente da altre regioni, che vengono a sottrarre liquidità al nostro territorio per spenderla nei loro luoghi di provenienza, mentre la città paga i disagi della chiusura al traffico ed eredita sporcizia e degrado. Perché queste manifestazioni - tuona Corvino - non possono essere trasformate dalle associazioni di categoria in eventi itineranti nell'ambito più ampio della provincia, invece di gravare solo ed esclusivamente sulla nostra città?".

Per i commercianti del centro storico, "la nostra città ha bisogno di proporsi in chiave attrattiva con un altro target di manifestazioni che attirano pubblico, come mercatini a tema, ad esempio di artigianato locale e di prodotti tipici del nostro entroterra, che potrebbero conferire alla nostra città ulteriore prestigio".

Vasto in centro chiede all'amministrazione Lapenna di attuare una lotta serrata all'abusivismo: "Sarebbe opportuno scoraggiare i mercati illegali e permanenti di extracomunitari che vanno a ledere gli interessi dei commercianti e degli stessi acquirenti".