Al Palazzetto dello Sport “Vito Pinto”, la BCC Vasto Basket in trasferta cerca di siglare la prima vittoria stagionale contro la Geofarma Mola di Bari, dopo una settimana non facile per i ragazzi di Di Salvatore. Gioia e grande soddisfazione sul finale per gli ospiti, grazie ad una buonissima gestione finale del match e sui tiri liberi di Durini la partita si è conclusa a favore dei biancorossi 67-65.

La cronaca. Inizia bene il match per i vastesi: ad aprire le danze è Mirone appoggiando i primi due punti al tabellone. Gli ospiti vanno avanti 6 a 2 dopo quattro minuti. La BCC Vasto Basket sembra macinare un buon gioco ed il vantaggio (8-4) a metà quarto è figlio di un ottimo approccio alla gara degli ospiti. Con Salamina dai tre punti, i casalinghi si avvicinano (9-10), mentre Martelli dai due punti porta sul più tre i suoi. Istantanea è la risposta di Salamina da due (11-12). È con Luca Di Tizio, a due minuti dalla fine del periodo, che i vastesi vanno sul più 5 (11-16) . È ancora Di Tizio a trovare il canestro (11-18) ed il primo quarto termina.

Il secondo periodo si apre con i due punti di Martelli dopo una palla recuperata del bolognese Di Tizio. Quest’ultimo trova ancora una volta uno spiraglio nella difesa avversaria e a “tutto polso” realizza il 14-22, in precedenza seguito da Salamina che accorcia le distanze dai sei metri e venticinque. Dopo tre minuti di gioco, è ancora Vasto ad essere in vantaggio, malgrado la tripla di Chiriatti (19-24). Passa meno di un minuto e Durini si fa trovare pronto, realizzando da due il più nove vastese (massimo vantaggio sino a quel momento). Coach Lotesoriere è costretto a chiamare timeout. Salamina cerca di dare forza ai suoi compagni, realizzando da due, ma Durini risponde subito sempre dai due punti ( 21-30). Per i padroni di casa, nei primi due quarti, Salamina risulta il giocatore, in termini realizzativi, più importante: suoi i due punti alla metà del secondo periodo che segnano il meno quattro prima e, con il tiro libero messo a segno, lo scarto è di soli tre punti (27-30). Negli ultimi minuti, prima della pausa lunga, i biancorossi riescono a chiudere sul più cinque con l’ultimo canestro di Dipierro ( 30-35).

Le due formazioni tornano sul parquet e Chiriatti appoggia per i primi due punti del periodo (32-35). Serie di errori per i vastesi in attacco e Salamina dall’altra parte si fa trovare pronto dall’arco dei tre punti, concretizzando il pareggio (35-35). I biancorossi riescono a sbloccarsi con Dipierro al terzo minuto, seguito però da Chiriatti il quale pareggia i conti. Il primo vantaggio casalingo si concretizza dopo due azioni, con Leo in arresto e tiro (39-37). A metà frazione, Mirone dalla lunetta porta in parità il match con un 2 su 2 ai liberi (39-39). Non si fa attendere la risposta degli avversari, ancora una volta con i due punti di Leo (41-39). Il match inizia ad essere caratterizzato da un “botta e risposta” continuo. Entrambe le formazioni tentano la via del tiro da tre, ma Dipierro e Lagioia da una parte, e Didonna dall’altra, sbagliano ed il risultato rimane immutato. Timeout per Mola. Ritorna in campo Martelli ed il quintetto scelto da di Salvatore acquista centimetri. La partita si delinea essere punto a punto, ma Salamina è in giornata e dai tre punti sigla il più due casalingo (45-43). Risponde Cordici per i biancorossi da sotto canestro, mentre Mola si affida al tiro da tre di Calò (48-45). L’ultimo minuto del terzo quarto vede ancora una volta Salamina portare avanti i suoi, stavolta grazie al 2 su 2 in lunetta per lui (50-45). Dopo la realizzazione di Mirone che appoggia da dentro l’area, il terzo atto della partita si conclude sul 50-47.

I fantasmi delle prime due partite per i vastesi sembrano tornare ancora una volta: Mola riesce a prendersi le redine del match in mano e Vasto ha come imperativo cercare di non far scappare via i casalinghi. Passa un minuto e nessuna realizzazione. I ritmi di gioco crescono, così come l’agonismo tra le due forze. Pavone e Mirone sbloccano la situazione (50-49). Con Leo da tre, Mola si porta sul più 4 e Capitan Ierbs entra in campo per far riposare Martelli (sino a quel momento un po’ assente). Dipierro in penetrazione sigla il meno due (55-53) ma è un’altra volta Leo a trovare i due punti e riportare i suoi avanti di quattro lunghezze. Pronta ed istantanea la risposta di “Vinz” Dipierro prima in penetrazione e successivamente dalle “sue parti”, con la tripla che permette ai biancorossi di tornare in vantaggio (59-61). Time out Mola. Nei minuti finali si decide il match. Vasto è avanti (63-66) e spreca un ulteriore possibilità di accrescere lo scarto con Lagioia, il quale commette infrazione di passi. Nell’altra metà campo Teofilo a sangue freddo fa 2 su 2 in lunetta. A seguire, Lagioia si fa stoppare e Leo sceglie di fare un passaggio “troppo ambizioso”, perdendo palla. Più passano i secondi, maggiore è l’importanza delle scelte offensive: a farne buon uso è Vasto che riesce a chiudere la partita vincendo di due sole lunghezze, grazie ai tiri liberi finali di Durini e all’errore finale in “extremis” dai due punti di Salamina e da tre di Didonna, quest’ultimo vicinissimo all’impresa da oltre metà campo. Sul suo tiro infatti la palla ha toccato il ferro ed è uscita di un soffio. Grande soddisfazione per i biancorossi che ora finalmente possono godersi la prima vittoria stagionale. Quello che era accaduto nelle prime due giornate, non è successo stavolta: sul finale Durini e compagni sono riusciti a giostrare bene le proprie scelte. Un finale sicuramente non per i deboli di cuore.

Geofarma Mola - BCC Vasto Basket 65-67

Geofarma Mola: Musci 4, Chiriatti 7, Pavone 2, Didonna , Salamina 26, Teofilo 12, Leo 11, Calò 3 , Mazzarano, Palazzo n.e. Coach Lotesoriere Alessandro

BCC Vasto basket: Dipierro 16, Antonini, Menna ne, Ierbs, Cordici 2, Lagioia 4, Martelli 4, Di Tizio 15, Durini 14, Mirone 12 Coach Sandro Di Salvatore

Parziali: 1. 11-18; 2. 19-17 ; 3. 20-12; 4. 15-20