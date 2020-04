Un pareggio nella terza giornata di campionato, dopo una lunghissima trasferta da Palmoli a Capo d'Orlando. La sfida tra Audax e Nebrodi finisce 1-1 e permette alle ragazze allenate da Nicola Di Santo di restare imbattute in stagione e salire a quota 5 in classifica. Un pareggio con tanto rammarico, perchè la formazione abruzzese avrebbe potuto far sua l'intera posta in palio in terra siciliana. Ma, dopo la rete messa a segno da Pastò nei primi minuti di gioco, non è riuscita a concretizzare le tante occasioni da gol. L'attaccante palmolese ha sfruttato un pallone deviato dalla barriera dopo un calcio di punizione battuto da D'Angelo per andare a rete. Poi, a un quarto d'ora dalla fine, le siciliane hanno avuto l'occasione di pareggiare con Di Piazza dopo un calcio di punizione concesso dal direttore di gara nei pressi dell'area dell'Audax.

"Per noi sarebbe stato un ottimo risultato tornare a casa con i 3 punti - commenta mister Di Santo -. Oggi sono molto arrabbiato con la mia squadra, abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita ma non abbiamo avuto la giusta convinzione per trovare altre reti. E' un peccato, perchè avremmo meritato di più. Sono soddisfatto solo per il punto conquistato che non ci fa tornare a mani vuote dopo 800 chilometri di viaggio e gli altri 800 che dobbiamo affrontare ora. L'ho già detto alle ragazze e lo ribadisco, in questo campionato non possiamo permetterci leggerezze, se remiamo tutti nella stessa direzione andiamo avanti. Ora abbiamo una settimana di lavoro per prepararci bene alla prossima sfida".

Domenica prossima, alle 14.30, al campo sportivo di Palmoli arriverà la Lazio.

Nebrodi - Audax Palmoli 1-1

6' Pastò (P) - 32' st Di Piazza

Nebrodi: Vitale, Fabio, Radici, Sesta, Poizotto, Barone, Di Piazza, Trassari, Minciullo (Craxi), Campisi (Nani), Rigalia. Panchina: Lazzara, Zingales, Giorgianni. Allenatore: Balleriano

Audax Palmoli: Altieri, Cicala, Savaelli, Cravero, Montelli, Pasciullo, Di Ninni D'Angelo, Bolognese, Marino M.P., Pastò. Panchina: Berardini, Marino Ma., Ossowska. Allenatore: Di Santo

La 3ª giornata

Apulia Trani-Ludos 0-2

Acese - Domina Neapolis 1-0

Centro Ester - Roma 0-6

Catania - Salento Women Soccer 5-0

Chieti - Real Marsico 3-0

Nebrodi - Audax 1-1

Lazio - Napoli 1-1



La classifica: 7 Roma, Acese; 6 Domina Neapolis, Catania, Ludos, Chieti; 5 Audax Palmoli; 4 Lazio, Nebrodi; 3 Napoli; 1 Centro Ester, Apulia Trani, Salento Soccer Women; 0 Real Marsico.