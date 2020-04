Un buon risultato quello raggiunto dal Comitato di Quartiere San Lorenzo, nel popoloso rione dell’abitato a nord-ovest del territorio di Vasto.

I responsabili del sodalizio, dopo aver chiesto la possibilità di utilizzare l’area esterna di pertinenza della locale scuola primaria al Comune ed alla Nuova Direzione Didattica, hanno realizzato una serie di interventi per la pulizia, l’ulteriore messa in sicurezza ed il miglioramento degli spazi con nuove opportunità, di gioco e svago, a beneficio dei bambini del quartiere.

"Dopo i lavori – spiega Anna Piscicelli, giovane presidente del Comitato – abbiamo voluto condividere un momento di incontro con tutte le persone che hanno collaborato ai vari interventi e che non smetteremo mai di ringraziare per questo! Inoltre ringraziamo in modo particolare la dirigente scolastica della Nuova Direzione Didattica, la prof.ssa Nicoletta Del Re, che ci ha dato l’opportunità di realizzare un sogno".