Domenica alle 15.00 si gioca l'ottava giornata del campionato di Eccellenza. Il San Salvo va a fare visita al Sulmona ultimo in classifica e ancora senza punti. Per i biancazzurri di Gallicchio, che dovranno fare a meno dello squalificato capocannoniere del torneo Marinelli, è una ghiotta occasione per fare bottino pieno e mantenere la posizione di vertice. Sulla panchina dei padroni di casa non ci sarà mister Oddi squalificato.

Il Cupello ospita l'altra capolista, il Pineto, che ha intenzione di tornare a casa con una vittoria. I rossoblu di Di Francesco non possono permetterlo, è il momento di tornare a fare punti e allontanarsi dalla zona retrocessione anche se sarà difficile. Assenti Rachini e Barone per gli ospiti.

Alle 18.00 all'Aragona c'è Vastese-Vasto Marina, tantissimi gli ex in campo, la squadra di Precali non avrà D'Ambrosio, squalificato per due giornate e Napolitano, Pazienza dovrà invece fare a meno di Lo Mele e Volpe. Dopo le polemiche arbitrali di Capistrello, il designatore Giancola non ha scelto un arbitro di fuori regione, sarà infatti Angelo De Crecchio di Pescara a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Antonio Parisse di Teramo e Paolo Biancucci di Pescara.

E' la seconda stagione consecutiva che le due squadre cittadine disputano lo stesso torneo. Nel 2013/2014 all'andata finì 1-1 (Soria e Consolazio su rigore), al ritorno 0-0. La Vastese in campionato è reduce dalla sconfitta di Capistrello e si trova a metà classifica con 10 punti, a 5 di distanza dal primo posto. Il Vasto Marina ha vinto in casa contro il Borrello e occupa la quartultima posizione con 6 punti.

Ingressi omaggio. La Vastese Calcio 1902 informa che in occasione della gara gli studenti dell'Itcg Filippo Palizzi che esibiranno all'ingresso dello stadio Aragona il documento di riconoscimento unitamente al libretto delle assenze, potranno beneficiare dell'ingresso omaggio. Resta invariata la disposizione della società che prevede l'ingresso gratuito per tutti i minori di 16 anni muniti di regolare documento di riconoscimento.

Qui sarà possibile seguire la diretta di Vastese-Vasto Marina a partire dalle 18.00 e come ogni domenica su Zonalocale saranno disponibili i risultati del campionato di Eccellenza in tempo reale.

Le altre vastesi. L'incontro di cartello in Prima Categoria è quello che mette di fronte il Casalbordino contro la capolista Spal Lanciano. Il sempre più lanciato Fresa attende il Roccaspinalveti, il Real San Giacomo attende il Palombaro voglioso di rilanciarsi in classifica, lo Scerni penultimo va a Paglieta per conquistare la prima vittoria della stagione, il Monteodorisio andrà a giocare sul campo della Casolana fanalino di coda, Sporting San Salvo e Trigno Celenza dopo essersi affrontate giovedì in coppa Abruzzo , con vittoria degli ospiti per 2-0, si scontrano di nuovo. Per i sansalvesi debutta in panchina il nuovo allenatore Nicola Marcello. L'Incoronata ospita sabato pomeriggio il Real Montazzoli ancora imbattuto.

In Seconda Categoria la capolista Gs Montalfano gioca ad Atessa contro il Mario Tano, il sorprendente Mario Turdò secondo ospita il Gissi, l'Odorisiana attende il Carunchio ultimo, il Real Montalfano il Piazzano per tornare alla vittoria, il Real Porta Palazzo contro il Castelfrentano vuole proseguire a fare bottino pieno, mentre il San Buono ospita il New Archi Perano.

In Terza Categoria la Dinamo Roccaspinalveti riceve il Vasto Calcio, il Guilmi il Lentella, il Casalanguida debutta sul campo dei Lupi Marini, il Real Cupello ospita la Virtus Tufillo, il Real Liscia il Real Carpineto Sinello voglioso di rifarsi dopo la sconfitta interna all'esordio, lo Sporting Vasto è di scena a San Giovanni Lipioni contro la Sangiovannese. Riposa il Pollutri.





Il programma della 8° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 19 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Torrese

Avezzano-Montorio

Borrello-Renato Curi Angolana

Cupello-Pineto

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Paterno

Sulmona-San Salvo

Vastese-Vasto Marina

La classifica

Pineto 15

San Salvo 15

Paterno 14

Torrese 14

Francavilla 13

Avezzano 13

Martinsicuro 11

Angolana 10

Montorio 10

Vastese 10

Miglianico 9

Capistrello 9

Alba Adriatica 8

Acqua&Sapone 6

Vasto Marina 6

Borrello 5

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 26 ottobre, ore 14.30

Capistrello-Francavilla

Martinsicuro-Miglianico

Montorio-Alba Adriatica

Paterno-Vastese

Pineto-Sulmona

Renato Curi Angolana-Cupello

San Salvo-Acqua&Sapone

Torrese-Borrello

Vasto Marina-Avezzano