Un casco di banane per quella che definisce "l'amministrazione delle banane". Davide D'Alessandro torna ad attaccare la Giunta Lapenna su tributi, crediti non riscossi dal Comune e nomina del nuovo direttore artistico del Teatro Rossetti.

Tributi - Il consigliere comunale indipendente d'opposizione ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, per sapere se vi siano amministratori o dipendenti municipali che non hanno pagato i tributi: "Se un amministratore della sua Giunta non è a posto con il pagamento tributi, come può la stessa, da lui guidata, avere la credibilità per imporli ai cittadini? Se un consigliere di maggioranza non versa, come può approvare i tributi in Consiglio?".

D'Alessandro polemizza con Lapenna anche sui crediti non riscossi dal Comune di Vasto: "Dica cosa ha fatto e cosa intende fare per inseguire i debitori, comunque si chiamino, e recuperare tutti i crediti a favore dell'ente. Dia l'elenco dei debitori a chi l'ha richiesto. L'elenco esiste, sappiamo dov'è, chi ce l'ha, non siamo balenghi. Ma non possiamo rubarlo. Lapenna deve metterlo a disposizione dei consiglieri. Sta impedendo all'opposizione di fare il proprio dovere e alle casse del Comune di avere quanto loro spetta".

Teatro Rossetti - Altro motivo di scontro è il concorso per la scelta del nuovo direttore artistico del Teatro Rossetti: "È assolutamente inaccettabile, a distanza di 40 giorni dall'espletamento della prova da parte della commissione esaminatrice - afferma D'Alessandro - che non sia stato ancora proclamato il vincitore. Cosa aspetta Lapenna?". Il direttore artistico uscente "Bellafronte entra in contenzioso con il Comune, diffidandolo dall'emettere il verdetto, e continua da chi diffida a essere pagato per la Scuola civica musicale".

L'ersponente della minoranza consiliare chiede a Lapenna di fare immediatamente "pulizia e chiarezza".