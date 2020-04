Si corre in Australia la terzultima prova del montomondiale che, nella classe regina, ha già incoronato Marc Marquez. Ma la MotgoGp non smetterà di essere spettacolare, con le accese sfide tra i piloti in cerca degli altri posti sul podio e di quelli, come Andrea Iannone, a caccia di una prima affermazione personale. Sul circuito di Phillip Island le qualifiche hanno detto che Marquez non si è affato calmato dopo la conquista del titolo, sua infatti, la pole position, davanti a Crutchlow e Lorenzo. Si deve accontentare del settimo tempo Andrea Iannone, in una situazione di meteo variabile e dopo aver fatto grandi tempi nelle sessioni FP3 ed FP4, chiuse davanti a tutti.

Nei giri lanciati, buoni per la ricerca della posizione in griglia, il vastese ha avuto prima un problema al freno posteriore, poi, nel secondo tentativo, la gomma morbida non ha dato i risultati sperati. La settima posizione, ad appena 21 millesimi da Espargaro e a mezzo secondo scarso da Marquez, gli consentirà di provare subito ad agganciare i piloti di testa. A confermare la positività del weekend è la nota del team Energy Pramac. "Le indicazioni provenienti dalle prove libere sono molto incoraggianti, specie per quanto riguarda il passo gara".

Iannone sperava di poter partire un po' più avanti ma non si perde d'animo, intenzionato a cercare il suo primo podio in MotoGp."Sono sicuro che avrei potuto fare meglio in Q2. Nella prima uscita ho avuto un problema col freno posteriore e nella seconda uscita con la gomma morbida ho rischiato due volte di fare high side. In compenso abbiamo abbastanza le idee chiare su che gomma posteriore usare domani in gara, ancora qualche dubbio sull'anteriore, dobbiamo vedere le temperature di domani".

La griglia di partenza: Marquez, Crutchlow, Lorenzo, Smith, Pedrosa, A.Espargaro, Iannone, Rossi, P.Espargaro, Dovizioso, Bradl, Aoyama, Redding, Barbera, Hayden, Abraham, Bautista, Hernandez, Petrucci, Di Meglio, Laverty, Parkes, De Angelis.